https://ria.ru/20230406/smi-1863504961.html

Лукашенко заявил о необходимости общего с Россией медиахолдинга

Лукашенко заявил о необходимости общего с Россией медиахолдинга - РИА Новости, 06.04.2023

Лукашенко заявил о необходимости общего с Россией медиахолдинга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве надо иметь серьезный медиахолдинг, но на это нужны определенные средства. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T15:30

2023-04-06T15:30

2023-04-06T16:10

россия

белоруссия

александр лукашенко

политика

союзное государство

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве надо иметь серьезный медиахолдинг, но на это нужны определенные средства. "Медиаресурсы - также у нас специалисты обсуждают эту тему. Мы с Владимиром Владимировичем (Путиным) договорились еще в Питере, что нам надо иметь серьезный союзный медиахолдинг. Да, это в какой-то степени будет недешево, но если мы хотим, чтобы повестка звучала, есть о чем говорить, - надо создавать этот медиахолдинг, не приклеивая его к каким-то другим организациям. Об этом мы договорились. Но это не сразу делается, тем более нужны определенные средства", - сказал Лукашенко в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии в четверг в Москве. По словам Лукашенко, "мы не имеем право проиграть битву за умы и сердца наших граждан на печатных, теле-, радио-, цифровых полях сражения". "Идеологическое противостояние по линии Запад - Восток не ослабевает, даже после того, как замолчат пушки. Это надолго", - сказал белорусский лидер. Лукашенко также отметил, что ситуация вокруг РФ и Белоруссии непростая, вместе с тем, добавил он, Москва и Минск "без сомнения, достойно выдержали первый массированный экономический удар".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, александр лукашенко, политика