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Лукашенко заявил о необходимости общего с Россией медиахолдинга
Лукашенко заявил о необходимости общего с Россией медиахолдинга - РИА Новости, 06.04.2023
Лукашенко заявил о необходимости общего с Россией медиахолдинга
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве надо иметь серьезный медиахолдинг, но на это нужны определенные средства. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:30
2023-04-06T15:30
2023-04-06T16:10
россия
белоруссия
александр лукашенко
политика
союзное государство
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве надо иметь серьезный медиахолдинг, но на это нужны определенные средства. "Медиаресурсы - также у нас специалисты обсуждают эту тему. Мы с Владимиром Владимировичем (Путиным) договорились еще в Питере, что нам надо иметь серьезный союзный медиахолдинг. Да, это в какой-то степени будет недешево, но если мы хотим, чтобы повестка звучала, есть о чем говорить, - надо создавать этот медиахолдинг, не приклеивая его к каким-то другим организациям. Об этом мы договорились. Но это не сразу делается, тем более нужны определенные средства", - сказал Лукашенко в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии в четверг в Москве. По словам Лукашенко, "мы не имеем право проиграть битву за умы и сердца наших граждан на печатных, теле-, радио-, цифровых полях сражения". "Идеологическое противостояние по линии Запад - Восток не ослабевает, даже после того, как замолчат пушки. Это надолго", - сказал белорусский лидер. Лукашенко также отметил, что ситуация вокруг РФ и Белоруссии непростая, вместе с тем, добавил он, Москва и Минск "без сомнения, достойно выдержали первый массированный экономический удар".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, александр лукашенко, политика
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Политика, Союзное государство
Лукашенко заявил о необходимости общего с Россией медиахолдинга
Лукашенко: России и Белоруссии надо иметь общий серьезный медиахолдинг
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве надо иметь серьезный медиахолдинг, но на это нужны определенные средства.
"Медиаресурсы - также у нас специалисты обсуждают эту тему. Мы с Владимиром Владимировичем (Путиным) договорились еще в Питере, что нам надо иметь серьезный союзный медиахолдинг. Да, это в какой-то степени будет недешево, но если мы хотим, чтобы повестка звучала, есть о чем говорить, - надо создавать этот медиахолдинг, не приклеивая его к каким-то другим организациям. Об этом мы договорились. Но это не сразу делается, тем более нужны определенные средства", - сказал Лукашенко в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии в четверг в Москве.
По словам Лукашенко, "мы не имеем право проиграть битву за умы и сердца наших граждан на печатных, теле-, радио-, цифровых полях сражения". "Идеологическое противостояние по линии Запад - Восток не ослабевает, даже после того, как замолчат пушки. Это надолго", - сказал белорусский лидер.
Лукашенко также отметил, что ситуация вокруг РФ и Белоруссии непростая, вместе с тем, добавил он, Москва и Минск "без сомнения, достойно выдержали первый массированный экономический удар".
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