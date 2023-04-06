https://ria.ru/20230406/shtraf-1863413348.html

Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тысяч рублей

Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тысяч рублей - РИА Новости, 06.04.2023

Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тысяч рублей

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал фонд Wikimedia за неудаление из "Википедии" текстов песен группы "Психея", сообщил... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T11:30

2023-04-06T11:30

2023-04-06T13:26

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происшествия

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал фонд Wikimedia за неудаление из "Википедии" текстов песен группы "Психея", сообщил корреспондент РИА Новости."Wikimedia Foundation, Inc признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ... назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Как следует из материалов, протокол был составлен в отношении фонда Wikimedia Foundation, Inc (НКО, одним из проектов которой является "Википедия") по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за отказ удалить статью, в которой приведены тексты группы "Психея", признанные экстремистскими. Еще в 2010 году Дорогомиловский суд Москвы обязал убрать эту статью из "Википедии".Ранее суд четыре раза назначал штрафы Wikimedia за фейки о спецоперации, общая сумма составила 9 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230327/pokrovskiy-1860863708.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

wikipedia, происшествия, россия