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Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тысяч рублей - РИА Новости, 06.04.2023
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11:30 06.04.2023 (обновлено: 13:26 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/shtraf-1863413348.html
Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тысяч рублей
Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тысяч рублей - РИА Новости, 06.04.2023
Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тысяч рублей
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал фонд Wikimedia за неудаление из "Википедии" текстов песен группы "Психея", сообщил... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T11:30
2023-04-06T13:26
wikipedia
происшествия
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал фонд Wikimedia за неудаление из "Википедии" текстов песен группы "Психея", сообщил корреспондент РИА Новости."Wikimedia Foundation, Inc признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ... назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Как следует из материалов, протокол был составлен в отношении фонда Wikimedia Foundation, Inc (НКО, одним из проектов которой является "Википедия") по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за отказ удалить статью, в которой приведены тексты группы "Психея", признанные экстремистскими. Еще в 2010 году Дорогомиловский суд Москвы обязал убрать эту статью из "Википедии".Ранее суд четыре раза назначал штрафы Wikimedia за фейки о спецоперации, общая сумма составила 9 миллионов рублей.
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wikipedia, происшествия, россия
Wikipedia, Происшествия, Россия
Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тысяч рублей за неудаление контента

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал фонд Wikimedia за неудаление из "Википедии" текстов песен группы "Психея", сообщил корреспондент РИА Новости.
"Wikimedia Foundation, Inc признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ... назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Как следует из материалов, протокол был составлен в отношении фонда Wikimedia Foundation, Inc (НКО, одним из проектов которой является "Википедия") по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за отказ удалить статью, в которой приведены тексты группы "Психея", признанные экстремистскими. Еще в 2010 году Дорогомиловский суд Москвы обязал убрать эту статью из "Википедии".
Ранее суд четыре раза назначал штрафы Wikimedia за фейки о спецоперации, общая сумма составила 9 миллионов рублей.
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