https://ria.ru/20230406/shilds-1863273790.html

Брук Шилдс рассказала, за что долгие годы держит обиду на Тома Круза

Брук Шилдс рассказала, за что долгие годы держит обиду на Тома Круза - РИА Новости, 06.04.2023

Брук Шилдс рассказала, за что долгие годы держит обиду на Тома Круза

Актриса Брук Шилдс рассказала изданию People, почему долгие годы держит обиду на своего коллегу Тома Круза. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T02:22

2023-04-06T02:22

2023-04-06T02:22

шоубиз

том круз

знаменитости

актеры

голливуд

кэти холмс

том хэнкс

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Актриса Брук Шилдс рассказала изданию People, почему долгие годы держит обиду на своего коллегу Тома Круза. По словам звезды фильмов "Голубая лагуна" и "Бесконечная любовь", Круз последние десяти лет посылал ей кокосовый торт на Рождество, а затем неожиданно перестал это делать. Она также добавила, что сначала Том Круз отправлял подарок с пожеланиями от себя, супруги Кэти Холмс и дочери Сури. Актриса добавила, что не знает причины, по которой Том Круз перестал отправлять ей угощение. По ее словам, знаменитости не ссорились. Том Круз каждый год отправляет своим друзьям кокосовые десерты стоимостью 126 долларов на Рождество. По словам актера Тома Хэнкса, "торт настолько великолепен, что его можно есть всего раз в году".

https://ria.ru/20221226/lolita-1841439036.html

голливуд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

том круз, знаменитости, актеры, голливуд, кэти холмс, том хэнкс