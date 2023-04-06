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Брук Шилдс рассказала, за что долгие годы держит обиду на Тома Круза - РИА Новости, 06.04.2023
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Шоубиз
 
02:22 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/shilds-1863273790.html
Брук Шилдс рассказала, за что долгие годы держит обиду на Тома Круза
Брук Шилдс рассказала, за что долгие годы держит обиду на Тома Круза - РИА Новости, 06.04.2023
Брук Шилдс рассказала, за что долгие годы держит обиду на Тома Круза
Актриса Брук Шилдс рассказала изданию People, почему долгие годы держит обиду на своего коллегу Тома Круза. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T02:22
2023-04-06T02:22
шоубиз
том круз
знаменитости
актеры
голливуд
кэти холмс
том хэнкс
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Актриса Брук Шилдс рассказала изданию People, почему долгие годы держит обиду на своего коллегу Тома Круза. По словам звезды фильмов "Голубая лагуна" и "Бесконечная любовь", Круз последние десяти лет посылал ей кокосовый торт на Рождество, а затем неожиданно перестал это делать. Она также добавила, что сначала Том Круз отправлял подарок с пожеланиями от себя, супруги Кэти Холмс и дочери Сури. Актриса добавила, что не знает причины, по которой Том Круз перестал отправлять ей угощение. По ее словам, знаменитости не ссорились. Том Круз каждый год отправляет своим друзьям кокосовые десерты стоимостью 126 долларов на Рождество. По словам актера Тома Хэнкса, "торт настолько великолепен, что его можно есть всего раз в году".
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том круз, знаменитости, актеры, голливуд, кэти холмс, том хэнкс
Шоубиз, Том Круз, Знаменитости, актеры, Голливуд, Кэти Холмс, Том Хэнкс
Брук Шилдс рассказала, за что долгие годы держит обиду на Тома Круза

Актриса Брук Шилдс назвала неожиданную причину многолетней обиды на Тома Круза

© AP Photo / Invision/Taylor Jewell/Jordan StrausБрук Шилдс / Том Круз
Брук Шилдс / Том Круз - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Invision/Taylor Jewell/Jordan Straus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Актриса Брук Шилдс рассказала изданию People, почему долгие годы держит обиду на своего коллегу Тома Круза.
По словам звезды фильмов "Голубая лагуна" и "Бесконечная любовь", Круз последние десяти лет посылал ей кокосовый торт на Рождество, а затем неожиданно перестал это делать.
«

"Я в течение десяти лет получала торт каждый год, чему была очень рада. А потом это прекратилось", – пожаловалась знаменитость.

Она также добавила, что сначала Том Круз отправлял подарок с пожеланиями от себя, супруги Кэти Холмс и дочери Сури.
«

"Оно было от них с женой и Сури. А потом вскоре не стало ни Сури, ни Кэти. Остался только Том", – поделилась Шилдс.

Актриса добавила, что не знает причины, по которой Том Круз перестал отправлять ей угощение. По ее словам, знаменитости не ссорились.
«
"Это был самый лучший десерт! Том, я хочу вернуться в список тех, кто получает торты!" – заключила звезда.
Том Круз каждый год отправляет своим друзьям кокосовые десерты стоимостью 126 долларов на Рождество. По словам актера Тома Хэнкса, "торт настолько великолепен, что его можно есть всего раз в году".
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ШоубизТом КрузЗнаменитостиактерыГолливудКэти ХолмсТом Хэнкс
 
 
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