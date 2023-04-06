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В Кремле заявили о продолжении работы по созданию Союзного государства - РИА Новости, 06.04.2023
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Союзное государство
 
16:22 06.04.2023 (обновлено: 16:50 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/sg-1863521286.html
В Кремле заявили о продолжении работы по созданию Союзного государства
В Кремле заявили о продолжении работы по созданию Союзного государства - РИА Новости, 06.04.2023
В Кремле заявили о продолжении работы по созданию Союзного государства
Работа по укреплению Союзного государства России и Белоруссии будет продолжаться, за минувший год были достигнуты великолепные результаты, заявил журналистам... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:22
2023-04-06T16:50
союзное государство
политика
дмитрий песков
союзное государство
россия
белоруссия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Работа по укреплению Союзного государства России и Белоруссии будет продолжаться, за минувший год были достигнуты великолепные результаты, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Речь шла о богатой палитре наших союзнических отношений, о реализации союзных программ развития. Говорили премьер-министры двух стран о том, что действительно за минувший год удалось достичь великолепных результатов, и эта работа будет продолжаться. Вот что было главное", - добавил Песков.
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политика, дмитрий песков, союзное государство, россия, белоруссия
Союзное государство, Политика, Дмитрий Песков, Союзное государство, Россия, Белоруссия
В Кремле заявили о продолжении работы по созданию Союзного государства

Песков: работа по созданию СГ продолжится, за год достигнуты великолепные результаты

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Работа по укреплению Союзного государства России и Белоруссии будет продолжаться, за минувший год были достигнуты великолепные результаты, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Речь шла о богатой палитре наших союзнических отношений, о реализации союзных программ развития. Говорили премьер-министры двух стран о том, что действительно за минувший год удалось достичь великолепных результатов, и эта работа будет продолжаться. Вот что было главное", - добавил Песков.
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Союзное государствоПолитикаДмитрий ПесковСоюзное государствоРоссияБелоруссия
 
 
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