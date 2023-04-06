https://ria.ru/20230406/sg-1863521286.html

В Кремле заявили о продолжении работы по созданию Союзного государства

В Кремле заявили о продолжении работы по созданию Союзного государства - РИА Новости, 06.04.2023

В Кремле заявили о продолжении работы по созданию Союзного государства

Работа по укреплению Союзного государства России и Белоруссии будет продолжаться, за минувший год были достигнуты великолепные результаты, заявил журналистам... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:22

2023-04-06T16:22

2023-04-06T16:50

союзное государство

политика

дмитрий песков

союзное государство

россия

белоруссия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Работа по укреплению Союзного государства России и Белоруссии будет продолжаться, за минувший год были достигнуты великолепные результаты, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Речь шла о богатой палитре наших союзнических отношений, о реализации союзных программ развития. Говорили премьер-министры двух стран о том, что действительно за минувший год удалось достичь великолепных результатов, и эта работа будет продолжаться. Вот что было главное", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230405/diplomatiya-1862861189.html

россия

белоруссия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, дмитрий песков, союзное государство, россия, белоруссия