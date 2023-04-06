https://ria.ru/20230406/sevpotoki-1863431701.html

Прокурор Швеции предположил, кто может стоять за ЧП на "Северных потоках"

Прокурор Швеции предположил, кто может стоять за ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 06.04.2023

Прокурор Швеции предположил, кто может стоять за ЧП на "Северных потоках"

Подрыв "Северных потоков", вероятнее всего, организован группой, связанной с государственными структурами, передает агентство Рейтер со ссылкой на прокурора... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:21

2023-04-06T12:21

2023-04-06T13:28

северный поток

швеция

в мире

германия

северный поток — 2

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природный газ

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Подрыв "Северных потоков", вероятнее всего, организован группой, связанной с государственными структурами, передает агентство Рейтер со ссылкой на прокурора Швеции Матса Люнгквиста.При этом Люнгквист не исключил, что действовала независимая группировка. По его словам, это "теоретически возможно",Прокурор Швеции также заявил, что тип взрывчатки, использованной при атаках, исключает "значительную часть действующих лиц".В конце сентября прошлого года российские экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование. В нем он со ссылкой на неназванный источник заявил, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США, находившиеся на месте под прикрытием учений Baltops в Балтийском море.Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют к этому отношения. Затем 7 марта — через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии — американская газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Die Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.Немецкое издание Der Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Der Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как оно писало, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик. Позднее Херш со ссылкой на источник заявил, что после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца и его встречи с американским президентом Джо Байденом в начале марта ЦРУ совместно с разведкой Германии попросили подготовить альтернативную историю о взрывах на газопроводах "Северный поток" для СМИ.Путин ранее назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на "Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, поддержанные государством, обладающим определенными технологиями.

https://ria.ru/20230406/podchinenie-1863366503.html

https://ria.ru/20230403/ataka-1862767945.html

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Владимир Лаврентьев

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