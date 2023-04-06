Прокурор Швеции предположил, кто может стоять за ЧП на "Северных потоках"
Прокурор Швеции: за взрывами на "Северных потоках" стоит группа, спонсируемая государством
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 1". Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Подрыв "Северных потоков", вероятнее всего, организован группой, связанной с государственными структурами, передает агентство Рейтер со ссылкой на прокурора Швеции Матса Люнгквиста.
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"Шведский прокурор, расследующий взрывы на "Северных потоках", заявил, что "основной сценарий" заключается в том, что за диверсией стоит группа, спонсируемая государством", — говорится в публикации.
При этом Люнгквист не исключил, что действовала независимая группировка. По его словам, это "теоретически возможно",
Прокурор Швеции также заявил, что тип взрывчатки, использованной при атаках, исключает "значительную часть действующих лиц".
В конце сентября прошлого года российские экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование. В нем он со ссылкой на неназванный источник заявил, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США, находившиеся на месте под прикрытием учений Baltops в Балтийском море.
Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют к этому отношения. Затем 7 марта — через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии — американская газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Die Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.
Немецкое издание Der Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Der Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как оно писало, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик. Позднее Херш со ссылкой на источник заявил, что после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца и его встречи с американским президентом Джо Байденом в начале марта ЦРУ совместно с разведкой Германии попросили подготовить альтернативную историю о взрывах на газопроводах "Северный поток" для СМИ.
Путин ранее назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на "Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, поддержанные государством, обладающим определенными технологиями.