https://ria.ru/20230406/sevastopol-1863512385.html
Власти Севастополя предупредили горожан о подрывах снарядов времен войны
Власти Севастополя предупредили горожан о подрывах снарядов времен войны - РИА Новости, 06.04.2023
Власти Севастополя предупредили горожан о подрывах снарядов времен войны
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей региона о подрыве в четверг на полигоне боеприпасов и немецкой авиабомбы времен Великой... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:55
2023-04-06T15:55
2023-04-06T15:55
безопасность
россия
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей региона о подрыве в четверг на полигоне боеприпасов и немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны. "Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 16.00 и до 18.00 будут производить плановое уничтожение большого количества боеприпасов времен ВОВ, в том числе и немецкой авиационной бомбы SD-250, которая была обнаружена утром в районе улицы Ерошенко. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. В городе все спокойно, отметил он.
https://ria.ru/20230328/zvuki-1861195307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, севастополь, михаил развожаев
Безопасность, Россия, Севастополь, Михаил Развожаев
Власти Севастополя предупредили горожан о подрывах снарядов времен войны
Развожаев предупредил севастопольцев о запланированных подрывах снарядов времен войны