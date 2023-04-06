https://ria.ru/20230406/sevastopol-1863512385.html

Власти Севастополя предупредили горожан о подрывах снарядов времен войны

Власти Севастополя предупредили горожан о подрывах снарядов времен войны - РИА Новости, 06.04.2023

Власти Севастополя предупредили горожан о подрывах снарядов времен войны

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей региона о подрыве в четверг на полигоне боеприпасов и немецкой авиабомбы времен Великой... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T15:55

2023-04-06T15:55

2023-04-06T15:55

безопасность

россия

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей региона о подрыве в четверг на полигоне боеприпасов и немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны. "Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 16.00 и до 18.00 будут производить плановое уничтожение большого количества боеприпасов времен ВОВ, в том числе и немецкой авиационной бомбы SD-250, которая была обнаружена утром в районе улицы Ерошенко. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. В городе все спокойно, отметил он.

https://ria.ru/20230328/zvuki-1861195307.html

россия

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, севастополь, михаил развожаев