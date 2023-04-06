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Власти Севастополя предупредили горожан о подрывах снарядов времен войны - РИА Новости, 06.04.2023
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15:55 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/sevastopol-1863512385.html
Власти Севастополя предупредили горожан о подрывах снарядов времен войны
Власти Севастополя предупредили горожан о подрывах снарядов времен войны - РИА Новости, 06.04.2023
Власти Севастополя предупредили горожан о подрывах снарядов времен войны
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей региона о подрыве в четверг на полигоне боеприпасов и немецкой авиабомбы времен Великой... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:55
2023-04-06T15:55
безопасность
россия
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей региона о подрыве в четверг на полигоне боеприпасов и немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны. "Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 16.00 и до 18.00 будут производить плановое уничтожение большого количества боеприпасов времен ВОВ, в том числе и немецкой авиационной бомбы SD-250, которая была обнаружена утром в районе улицы Ерошенко. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. В городе все спокойно, отметил он.
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безопасность, россия, севастополь, михаил развожаев
Безопасность, Россия, Севастополь, Михаил Развожаев
Власти Севастополя предупредили горожан о подрывах снарядов времен войны

Развожаев предупредил севастопольцев о запланированных подрывах снарядов времен войны

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей региона о подрыве в четверг на полигоне боеприпасов и немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны.
"Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 16.00 и до 18.00 будут производить плановое уничтожение большого количества боеприпасов времен ВОВ, в том числе и немецкой авиационной бомбы SD-250, которая была обнаружена утром в районе улицы Ерошенко. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В городе все спокойно, отметил он.
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе
28 марта, 12:27
 
БезопасностьРоссияСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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