https://ria.ru/20230406/rubl-1863493069.html

ЦБ не обсуждает вопрос об "окрашивании" цифровых рублей

ЦБ не обсуждает вопрос об "окрашивании" цифровых рублей - РИА Новости, 06.04.2023

ЦБ не обсуждает вопрос об "окрашивании" цифровых рублей

Банк России не обсуждает вопрос об "окрашивании" цифровых рублей для отслеживания операций с ними, подобные расчеты и так оставляют цифровой след, заявила... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:50

2023-04-06T14:50

2023-04-06T14:50

экономика

технологии

ольга скоробогатова

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Банк России не обсуждает вопрос об "окрашивании" цифровых рублей для отслеживания операций с ними, подобные расчеты и так оставляют цифровой след, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. "У нас нет пока, и мы не ведем обсуждение, что каким-то образом должны цифровые рубли действительно либо маркироваться, либо окрашиваться для каких-то целей", - ответила она на соответствующий вопрос в ходе заседания рабочей группы Госдумы, где рассматривается отчет ЦБ за прошлый год. Скоробогатова отметила, что все безналичные расчеты имеют цифровой след, и при наличии соответствующего закона информация о таких платежах может отслеживаться. "У нас есть, например, гособоронзаказ, мы его прослеживаем определенным образом: там есть код по таким операциям, мы его видим… То есть здесь нет никаких отличий: цифровой рубль или это безналичный, потому что и там, и там - цифровой след", - пояснила она.

https://ria.ru/20230327/rubl-1860481581.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, технологии, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), госдума рф