https://ria.ru/20230406/rubl-1863493069.html
ЦБ не обсуждает вопрос об "окрашивании" цифровых рублей
ЦБ не обсуждает вопрос об "окрашивании" цифровых рублей - РИА Новости, 06.04.2023
ЦБ не обсуждает вопрос об "окрашивании" цифровых рублей
Банк России не обсуждает вопрос об "окрашивании" цифровых рублей для отслеживания операций с ними, подобные расчеты и так оставляют цифровой след, заявила... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:50
2023-04-06T14:50
2023-04-06T14:50
экономика
технологии
ольга скоробогатова
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Банк России не обсуждает вопрос об "окрашивании" цифровых рублей для отслеживания операций с ними, подобные расчеты и так оставляют цифровой след, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. "У нас нет пока, и мы не ведем обсуждение, что каким-то образом должны цифровые рубли действительно либо маркироваться, либо окрашиваться для каких-то целей", - ответила она на соответствующий вопрос в ходе заседания рабочей группы Госдумы, где рассматривается отчет ЦБ за прошлый год. Скоробогатова отметила, что все безналичные расчеты имеют цифровой след, и при наличии соответствующего закона информация о таких платежах может отслеживаться. "У нас есть, например, гособоронзаказ, мы его прослеживаем определенным образом: там есть код по таким операциям, мы его видим… То есть здесь нет никаких отличий: цифровой рубль или это безналичный, потому что и там, и там - цифровой след", - пояснила она.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Технологии, Ольга Скоробогатова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
ЦБ не обсуждает вопрос об "окрашивании" цифровых рублей
ЦБ не обсуждает вопрос об "окрашивании" цифровых рублей для отслеживания операций с ними
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Банк России не обсуждает вопрос об "окрашивании" цифровых рублей для отслеживания операций с ними, подобные расчеты и так оставляют цифровой след, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
"У нас нет пока, и мы не ведем обсуждение, что каким-то образом должны цифровые рубли действительно либо маркироваться, либо окрашиваться для каких-то целей", - ответила она на соответствующий вопрос в ходе заседания рабочей группы Госдумы
, где рассматривается отчет ЦБ
за прошлый год.
В России запускают цифровой рубль: что это значит
Скоробогатова отметила, что все безналичные расчеты имеют цифровой след, и при наличии соответствующего закона информация о таких платежах может отслеживаться.
"У нас есть, например, гособоронзаказ, мы его прослеживаем определенным образом: там есть код по таким операциям, мы его видим… То есть здесь нет никаких отличий: цифровой рубль или это безналичный, потому что и там, и там - цифровой след", - пояснила она.