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Эксперт назвал фактор, позволяющий России не идти на поводу у Запада - РИА Новости, 06.04.2023
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10:47 06.04.2023 (обновлено: 11:37 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/rossiya-1863398976.html
Эксперт назвал фактор, позволяющий России не идти на поводу у Запада
Эксперт назвал фактор, позволяющий России не идти на поводу у Запада - РИА Новости, 06.04.2023
Эксперт назвал фактор, позволяющий России не идти на поводу у Запада
Россия отказывается от интеграции в процессы, в которых доминирует Запад, опираясь на свои военные возможности, заявил в интервью РИА Новости руководитель... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:47
2023-04-06T11:37
безопасность
владимир путин
владимир винокуров
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия отказывается от интеграции в процессы, в которых доминирует Запад, опираясь на свои военные возможности, заявил в интервью РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктора исторических наук, полковник ГРУ ГШ РФ в отставке Владимира Винокурова. Он напомнил известную фразу короля Пруссии Фридриха II Великого: "Дипломатия без оружия — что музыка без оркестра". Президент РФ Владимир Путин утвердил 31 марта новую концепцию внешней политики России. Читайте полный текст интервью Владимира Винокурова &gt;&gt;
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безопасность, владимир путин, владимир винокуров, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Владимир Путин, Владимир Винокуров, Россия, Вооруженные силы РФ
Эксперт назвал фактор, позволяющий России не идти на поводу у Запада

Военный дипломат Винокуров: опора на армию позволяет России не идти на поводу у Запада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМужчина с флагом России идет по Большому Каменному мосту в Москве.
Мужчина с флагом России идет по Большому Каменному мосту в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мужчина с флагом России идет по Большому Каменному мосту в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия отказывается от интеграции в процессы, в которых доминирует Запад, опираясь на свои военные возможности, заявил в интервью РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктора исторических наук, полковник ГРУ ГШ РФ в отставке Владимира Винокурова.
«
"В новой концепции внешней политики Россия провозглашается самодостаточным государством-цивилизацией, что позволяет, во-первых, отказаться от интеграции в международные процессы и проекты, в которых объективно доминирует Запад, и, во-вторых, применять по собственному усмотрению военную силу в случае появления угроз себе и своим союзникам", - сказал Винокуров.
Он напомнил известную фразу короля Пруссии Фридриха II Великого: "Дипломатия без оружия — что музыка без оркестра".
Президент РФ Владимир Путин утвердил 31 марта новую концепцию внешней политики России.
Читайте полный текст интервью Владимира Винокурова >>
Президент России Владимир Путин на митинге-концерте Слава защитникам Отечества! - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Запад — не враг. Россия изменила внешнюю политику
31 марта, 18:16
 
БезопасностьВладимир ПутинВладимир ВинокуровРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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