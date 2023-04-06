Эксперт назвал фактор, позволяющий России не идти на поводу у Запада
Военный дипломат Винокуров: опора на армию позволяет России не идти на поводу у Запада
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМужчина с флагом России идет по Большому Каменному мосту в Москве.
Мужчина с флагом России идет по Большому Каменному мосту в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия отказывается от интеграции в процессы, в которых доминирует Запад, опираясь на свои военные возможности, заявил в интервью РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктора исторических наук, полковник ГРУ ГШ РФ в отставке Владимира Винокурова.
«
"В новой концепции внешней политики Россия провозглашается самодостаточным государством-цивилизацией, что позволяет, во-первых, отказаться от интеграции в международные процессы и проекты, в которых объективно доминирует Запад, и, во-вторых, применять по собственному усмотрению военную силу в случае появления угроз себе и своим союзникам", - сказал Винокуров.
Он напомнил известную фразу короля Пруссии Фридриха II Великого: "Дипломатия без оружия — что музыка без оркестра".
Президент РФ Владимир Путин утвердил 31 марта новую концепцию внешней политики России.