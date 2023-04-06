https://ria.ru/20230406/rossiya-1863398976.html

Эксперт назвал фактор, позволяющий России не идти на поводу у Запада

Эксперт назвал фактор, позволяющий России не идти на поводу у Запада - РИА Новости, 06.04.2023

Эксперт назвал фактор, позволяющий России не идти на поводу у Запада

Россия отказывается от интеграции в процессы, в которых доминирует Запад, опираясь на свои военные возможности, заявил в интервью РИА Новости руководитель... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T10:47

2023-04-06T10:47

2023-04-06T11:37

безопасность

владимир путин

владимир винокуров

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия отказывается от интеграции в процессы, в которых доминирует Запад, опираясь на свои военные возможности, заявил в интервью РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктора исторических наук, полковник ГРУ ГШ РФ в отставке Владимира Винокурова. Он напомнил известную фразу короля Пруссии Фридриха II Великого: "Дипломатия без оружия — что музыка без оркестра". Президент РФ Владимир Путин утвердил 31 марта новую концепцию внешней политики России. Читайте полный текст интервью Владимира Винокурова >>

https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, владимир винокуров, россия, вооруженные силы рф