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Украинские войска на Запорожском фронте курируют иностранцы, заявил Рогов - РИА Новости, 06.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 06.04.2023 (обновлено: 10:09 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/rogov-1863367812.html
Украинские войска на Запорожском фронте курируют иностранцы, заявил Рогов
Украинские войска на Запорожском фронте курируют иностранцы, заявил Рогов - РИА Новости, 06.04.2023
Украинские войска на Запорожском фронте курируют иностранцы, заявил Рогов
Координацию украинских войск на линии фронта в Запорожской области осуществляют иностранные военные, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T07:13
2023-04-06T10:09
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости. Координацию украинских войск на линии фронта в Запорожской области осуществляют иностранные военные, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Иностранные военные напрямую координируют и курируют действия различных подразделений украинских войск и скорость выполнения команд", — отметил он.По словам собеседника агентства, украинские войска должны беспрекословно подчиняться приказам иностранных военных.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты плебисцита и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают удерживать его центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230406/desant-1863364589.html
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в мире, запорожская область, киев, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Владимир Рогов
Украинские войска на Запорожском фронте курируют иностранцы, заявил Рогов

Рогов: координацию ВСУ на Запорожском фронте осуществляют иностранные военные

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости. Координацию украинских войск на линии фронта в Запорожской области осуществляют иностранные военные, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Иностранные военные напрямую координируют и курируют действия различных подразделений украинских войск и скорость выполнения команд", — отметил он.
Военкор продемонстрировал технику для отражения возможного десанта на берег Днепра - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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05:36
По словам собеседника агентства, украинские войска должны беспрекословно подчиняться приказам иностранных военных.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты плебисцита и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают удерживать его центр — город Запорожье.
Противник использует тактику кочующих орудий: военкор об артдуэлях на берегу Днепра - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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05:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьКиевРоссияВладимир Рогов
 
 
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