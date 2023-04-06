https://ria.ru/20230406/rogov-1863367812.html
Украинские войска на Запорожском фронте курируют иностранцы, заявил Рогов
Украинские войска на Запорожском фронте курируют иностранцы, заявил Рогов - РИА Новости, 06.04.2023
Украинские войска на Запорожском фронте курируют иностранцы, заявил Рогов
Координацию украинских войск на линии фронта в Запорожской области осуществляют иностранные военные, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T07:13
2023-04-06T07:13
2023-04-06T10:09
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
россия
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a36506af1009843a6f51f5590c10ada5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости. Координацию украинских войск на линии фронта в Запорожской области осуществляют иностранные военные, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Иностранные военные напрямую координируют и курируют действия различных подразделений украинских войск и скорость выполнения команд", — отметил он.По словам собеседника агентства, украинские войска должны беспрекословно подчиняться приказам иностранных военных.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты плебисцита и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают удерживать его центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230406/desant-1863364589.html
https://ria.ru/20230406/dueli-1863363214.html
запорожская область
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_03302add4b4382c6e2646e215f9d2372.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, киев, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Владимир Рогов
Украинские войска на Запорожском фронте курируют иностранцы, заявил Рогов
Рогов: координацию ВСУ на Запорожском фронте осуществляют иностранные военные
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости. Координацию украинских войск на линии фронта в Запорожской области осуществляют иностранные военные, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Иностранные военные напрямую координируют и курируют действия различных подразделений украинских войск и скорость выполнения команд", — отметил он.
Военный рассказал о средствах для уничтожения десанта со стороны Днепра
По словам собеседника агентства, украинские войска должны беспрекословно подчиняться приказам иностранных военных.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты плебисцита и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают удерживать его центр — город Запорожье.
ВС России ведут артиллерийские дуэли на берегу Каховского водохранилища