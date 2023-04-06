https://ria.ru/20230406/rogov-1863367812.html

Украинские войска на Запорожском фронте курируют иностранцы, заявил Рогов

Украинские войска на Запорожском фронте курируют иностранцы, заявил Рогов - РИА Новости, 06.04.2023

Украинские войска на Запорожском фронте курируют иностранцы, заявил Рогов

Координацию украинских войск на линии фронта в Запорожской области осуществляют иностранные военные, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T07:13

2023-04-06T07:13

2023-04-06T10:09

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

киев

россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости. Координацию украинских войск на линии фронта в Запорожской области осуществляют иностранные военные, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Иностранные военные напрямую координируют и курируют действия различных подразделений украинских войск и скорость выполнения команд", — отметил он.По словам собеседника агентства, украинские войска должны беспрекословно подчиняться приказам иностранных военных.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты плебисцита и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают удерживать его центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230406/desant-1863364589.html

https://ria.ru/20230406/dueli-1863363214.html

запорожская область

киев

россия

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в мире, запорожская область, киев, россия, владимир рогов