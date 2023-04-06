https://ria.ru/20230406/rezervy-1863426470.html

Международные резервы Украины достигли рекордных показателей за 11 лет

Международные резервы Украины достигли рекордных показателей за 11 лет - РИА Новости, 06.04.2023

Международные резервы Украины достигли рекордных показателей за 11 лет

Международные резервы Украины достигли рекордных показателей за 11 лет и составили 31,9 миллиарда долларов, сообщили в четверг в национальном банке Украины... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:10

2023-04-06T12:10

2023-04-06T12:10

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Международные резервы Украины достигли рекордных показателей за 11 лет и составили 31,9 миллиарда долларов, сообщили в четверг в национальном банке Украины (центробанке). "По состоянию на 1 апреля 2023 года международные резервы, по предварительным данным, составили 31,9 миллиарда долларов США. Это рекордный объем резервов за последние 11 лет", - говорится в сообщении регулятора в телеграм-канале. В сообщении также отмечается, что на протяжении марта резервы выросли на 10%, в частности благодаря уменьшению объемов чистой продажи валюты центробанком, умеренным долговым выплатам и финансовым поступлениям от международных партнеров.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862751510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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