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Международные резервы Украины достигли рекордных показателей за 11 лет - РИА Новости, 06.04.2023
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12:10 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/rezervy-1863426470.html
Международные резервы Украины достигли рекордных показателей за 11 лет
Международные резервы Украины достигли рекордных показателей за 11 лет - РИА Новости, 06.04.2023
Международные резервы Украины достигли рекордных показателей за 11 лет
Международные резервы Украины достигли рекордных показателей за 11 лет и составили 31,9 миллиарда долларов, сообщили в четверг в национальном банке Украины... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:10
2023-04-06T12:10
украина
в мире
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Международные резервы Украины достигли рекордных показателей за 11 лет и составили 31,9 миллиарда долларов, сообщили в четверг в национальном банке Украины (центробанке). "По состоянию на 1 апреля 2023 года международные резервы, по предварительным данным, составили 31,9 миллиарда долларов США. Это рекордный объем резервов за последние 11 лет", - говорится в сообщении регулятора в телеграм-канале. В сообщении также отмечается, что на протяжении марта резервы выросли на 10%, в частности благодаря уменьшению объемов чистой продажи валюты центробанком, умеренным долговым выплатам и финансовым поступлениям от международных партнеров.
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Международные резервы Украины достигли рекордных показателей за 11 лет

Международные резервы Украины достигли рекордных за 11 лет 31,9 миллиарда долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Национального Банка Украины в Киеве
Здание Национального Банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Национального Банка Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Международные резервы Украины достигли рекордных показателей за 11 лет и составили 31,9 миллиарда долларов, сообщили в четверг в национальном банке Украины (центробанке).
"По состоянию на 1 апреля 2023 года международные резервы, по предварительным данным, составили 31,9 миллиарда долларов США. Это рекордный объем резервов за последние 11 лет", - говорится в сообщении регулятора в телеграм-канале.
В сообщении также отмечается, что на протяжении марта резервы выросли на 10%, в частности благодаря уменьшению объемов чистой продажи валюты центробанком, умеренным долговым выплатам и финансовым поступлениям от международных партнеров.
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