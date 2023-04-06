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Россия не отказывается от дипломатии при украинском кризисе, заявил Слуцкий - РИА Новости, 06.04.2023
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10:57 06.04.2023 (обновлено: 11:25 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/reshenie-1863401560.html
Россия не отказывается от дипломатии при украинском кризисе, заявил Слуцкий
Россия не отказывается от дипломатии при украинском кризисе, заявил Слуцкий - РИА Новости, 06.04.2023
Россия не отказывается от дипломатии при украинском кризисе, заявил Слуцкий
Россия не отказывается от возможности дипломатического урегулирования украинского конфликта, но с учетом изменения "территориальных реалий" после вхождения в ее РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:57
2023-04-06T11:25
россия
леонид слуцкий (политик)
украина
киев
владимир зеленский
андрей сибига
госдума рф
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия не отказывается от возможности дипломатического урегулирования украинского конфликта, но с учетом изменения "территориальных реалий" после вхождения в ее состав новых регионов, при этом статус Крыма не подлежит обсуждению в принципе, написал в телеграм-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к дипломатическим переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ. Он добавил, что Украина не исключает и военный путь взятия Крыма под свой контроль."Россия не отказывается от возможностей дипломатического урегулирования украинского конфликта. Но любые переговоры возможны при условии денацификации и демилитаризации киевского режима и с учетом изменения территориальных реалий по вхождению в состав России новых регионов", - отметил Слуцкий.Как подчеркнул политик, вошедшие в состав РФ регионы - часть ее территории, а статус Крыма, добавил он, "вообще не подлежит обсуждению", как "решенный" в 2014 году вопрос.
https://ria.ru/20230401/sholts-1862356364.html
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россия, леонид слуцкий (политик), украина, киев, владимир зеленский, андрей сибига, госдума рф
Россия, Леонид Слуцкий (политик), Украина, Киев, Владимир Зеленский, Андрей Сибига, Госдума РФ
Россия не отказывается от дипломатии при украинском кризисе, заявил Слуцкий

Слуцкий: Россия не отказывается от дипломатического решения украинского конфликта

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия не отказывается от возможности дипломатического урегулирования украинского конфликта, но с учетом изменения "территориальных реалий" после вхождения в ее состав новых регионов, при этом статус Крыма не подлежит обсуждению в принципе, написал в телеграм-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к дипломатическим переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ. Он добавил, что Украина не исключает и военный путь взятия Крыма под свой контроль.
"Россия не отказывается от возможностей дипломатического урегулирования украинского конфликта. Но любые переговоры возможны при условии денацификации и демилитаризации киевского режима и с учетом изменения территориальных реалий по вхождению в состав России новых регионов", - отметил Слуцкий.
Как подчеркнул политик, вошедшие в состав РФ регионы - часть ее территории, а статус Крыма, добавил он, "вообще не подлежит обсуждению", как "решенный" в 2014 году вопрос.
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РоссияЛеонид Слуцкий (политик)УкраинаКиевВладимир ЗеленскийАндрей СибигаГосдума РФ
 
 
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