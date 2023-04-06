Россия не отказывается от дипломатии при украинском кризисе, заявил Слуцкий
Слуцкий: Россия не отказывается от дипломатического решения украинского конфликта
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия не отказывается от возможности дипломатического урегулирования украинского конфликта, но с учетом изменения "территориальных реалий" после вхождения в ее состав новых регионов, при этом статус Крыма не подлежит обсуждению в принципе, написал в телеграм-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к дипломатическим переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ. Он добавил, что Украина не исключает и военный путь взятия Крыма под свой контроль.
"Россия не отказывается от возможностей дипломатического урегулирования украинского конфликта. Но любые переговоры возможны при условии денацификации и демилитаризации киевского режима и с учетом изменения территориальных реалий по вхождению в состав России новых регионов", - отметил Слуцкий.
Как подчеркнул политик, вошедшие в состав РФ регионы - часть ее территории, а статус Крыма, добавил он, "вообще не подлежит обсуждению", как "решенный" в 2014 году вопрос.