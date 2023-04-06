https://ria.ru/20230406/reshenie-1863401560.html

Россия не отказывается от дипломатии при украинском кризисе, заявил Слуцкий

Россия не отказывается от дипломатии при украинском кризисе, заявил Слуцкий - РИА Новости, 06.04.2023

Россия не отказывается от дипломатии при украинском кризисе, заявил Слуцкий

Россия не отказывается от возможности дипломатического урегулирования украинского конфликта, но с учетом изменения "территориальных реалий" после вхождения в ее РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T10:57

2023-04-06T10:57

2023-04-06T11:25

россия

леонид слуцкий (политик)

украина

киев

владимир зеленский

андрей сибига

госдума рф

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия не отказывается от возможности дипломатического урегулирования украинского конфликта, но с учетом изменения "территориальных реалий" после вхождения в ее состав новых регионов, при этом статус Крыма не подлежит обсуждению в принципе, написал в телеграм-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к дипломатическим переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ. Он добавил, что Украина не исключает и военный путь взятия Крыма под свой контроль."Россия не отказывается от возможностей дипломатического урегулирования украинского конфликта. Но любые переговоры возможны при условии денацификации и демилитаризации киевского режима и с учетом изменения территориальных реалий по вхождению в состав России новых регионов", - отметил Слуцкий.Как подчеркнул политик, вошедшие в состав РФ регионы - часть ее территории, а статус Крыма, добавил он, "вообще не подлежит обсуждению", как "решенный" в 2014 году вопрос.

https://ria.ru/20230401/sholts-1862356364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, леонид слуцкий (политик), украина, киев, владимир зеленский, андрей сибига, госдума рф