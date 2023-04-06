https://ria.ru/20230406/rebenok-1863445985.html

Мальчика, найденного в захламленной квартире в Москве, вернут матери

Мальчика, найденного в захламленной квартире в Москве, вернут матери - РИА Новости, 06.04.2023

Мальчика, найденного в захламленной квартире в Москве, вернут матери

Мальчика, найденного в захламленной квартире в Москве, должны вернуть маме, ребенок не является "Маугли" и хорошо развит, сейчас он в больнице и проходит все... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:05

2023-04-06T13:05

2023-04-06T13:35

москва

происшествия

ольга ярославская

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мальчика, найденного в захламленной квартире в Москве, должны вернуть маме, ребенок не является "Маугли" и хорошо развит, сейчас он в больнице и проходит все обследования, сообщила РИА Новости уполномоченный по права ребёнка в Москве Ольга Ярославская.Ранее СМИ сообщили, что истощенного ребенка нашли в захламленной мусором квартире в Москве, отмечалось, что органы опеки забрали семилетнего мальчика."Я знаю, что такое ребенок-маугли, я видела детей-маугли. Но у этого ребенка речь развита выше возрастной нормы, это опрятный, ухоженный, любящий свою маму ребёнок, не имеющий ни следов побоев, ни истощения, ни психологического насилия, который спокойно идёт в контакт, который умеет читать, спокойно рисует, и между прочим пишет печатными буквами... Да, квартира захламлена, маме надо помочь. Конечно, ребенок будет возвращен в семью, я в этом нисколько не сомневаюсь", - сказала Ярославская.Она отметила, что накануне посетила ребёнка и пообщалась с ним. Ярославская рассказала, что у мальчика есть привязанность к маме, он ее любит и хочет домой."Ребенок сейчас находится в больнице, он проходит все обследования. Действительно, у ребенка нет медицинского полиса, и нам над этим надо поработать. Надо посмотреть его прививочную историю, привит или не привит, мы этим сейчас все занимаемся. Но там нет насилия над ребенком, и врачи это констатируют", - добавила детский омбудсмен.При этом она уточнила, что семья находится в тяжелом социальном положении и семье будет оказана всяческая помощь.

https://ria.ru/20230329/golod-1861642450.html

https://ria.ru/20230319/prigovor-1858934428.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, ольга ярославская