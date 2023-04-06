https://ria.ru/20230406/rebenok-1863445985.html
Мальчика, найденного в захламленной квартире в Москве, вернут матери
Мальчика, найденного в захламленной квартире в Москве, вернут матери - РИА Новости, 06.04.2023
Мальчика, найденного в захламленной квартире в Москве, вернут матери
Мальчика, найденного в захламленной квартире в Москве, должны вернуть маме, ребенок не является "Маугли" и хорошо развит, сейчас он в больнице и проходит все... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:05
2023-04-06T13:05
2023-04-06T13:35
москва
происшествия
ольга ярославская
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мальчика, найденного в захламленной квартире в Москве, должны вернуть маме, ребенок не является "Маугли" и хорошо развит, сейчас он в больнице и проходит все обследования, сообщила РИА Новости уполномоченный по права ребёнка в Москве Ольга Ярославская.Ранее СМИ сообщили, что истощенного ребенка нашли в захламленной мусором квартире в Москве, отмечалось, что органы опеки забрали семилетнего мальчика."Я знаю, что такое ребенок-маугли, я видела детей-маугли. Но у этого ребенка речь развита выше возрастной нормы, это опрятный, ухоженный, любящий свою маму ребёнок, не имеющий ни следов побоев, ни истощения, ни психологического насилия, который спокойно идёт в контакт, который умеет читать, спокойно рисует, и между прочим пишет печатными буквами... Да, квартира захламлена, маме надо помочь. Конечно, ребенок будет возвращен в семью, я в этом нисколько не сомневаюсь", - сказала Ярославская.Она отметила, что накануне посетила ребёнка и пообщалась с ним. Ярославская рассказала, что у мальчика есть привязанность к маме, он ее любит и хочет домой."Ребенок сейчас находится в больнице, он проходит все обследования. Действительно, у ребенка нет медицинского полиса, и нам над этим надо поработать. Надо посмотреть его прививочную историю, привит или не привит, мы этим сейчас все занимаемся. Но там нет насилия над ребенком, и врачи это констатируют", - добавила детский омбудсмен.При этом она уточнила, что семья находится в тяжелом социальном положении и семье будет оказана всяческая помощь.
https://ria.ru/20230329/golod-1861642450.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия, ольга ярославская
Москва, Происшествия, Ольга Ярославская
Мальчика, найденного в захламленной квартире в Москве, вернут матери
Детский омбудсмен: мальчика, найденного в захламленной квартире в Москве, вернут матери
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мальчика, найденного в захламленной квартире в Москве, должны вернуть маме, ребенок не является "Маугли" и хорошо развит, сейчас он в больнице и проходит все обследования, сообщила РИА Новости уполномоченный по права ребёнка в Москве Ольга Ярославская.
Ранее СМИ сообщили, что истощенного ребенка нашли в захламленной мусором квартире в Москве, отмечалось, что органы опеки забрали семилетнего мальчика.
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"Я знаю, что такое ребенок-маугли, я видела детей-маугли. Но у этого ребенка речь развита выше возрастной нормы, это опрятный, ухоженный, любящий свою маму ребёнок, не имеющий ни следов побоев, ни истощения, ни психологического насилия, который спокойно идёт в контакт, который умеет читать, спокойно рисует, и между прочим пишет печатными буквами... Да, квартира захламлена, маме надо помочь. Конечно, ребенок будет возвращен в семью, я в этом нисколько не сомневаюсь", - сказала Ярославская.
Она отметила, что накануне посетила ребёнка и пообщалась с ним. Ярославская рассказала, что у мальчика есть привязанность к маме, он ее любит и хочет домой.
"Ребенок сейчас находится в больнице, он проходит все обследования. Действительно, у ребенка нет медицинского полиса, и нам над этим надо поработать. Надо посмотреть его прививочную историю, привит или не привит, мы этим сейчас все занимаемся. Но там нет насилия над ребенком, и врачи это констатируют", - добавила детский омбудсмен.
При этом она уточнила, что семья находится в тяжелом социальном положении и семье будет оказана всяческая помощь.
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