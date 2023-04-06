https://ria.ru/20230406/rebenok-1863444635.html

В Свердловской области мужчина попытался украсть ребенка из коляски

В Свердловской области мужчина попытался украсть ребенка из коляски - РИА Новости, 06.04.2023

В Свердловской области мужчина попытался украсть ребенка из коляски

Мужчина в одном из магазинов свердловского города Качканара пытался украсть из коляски ребенка, а до этого побил продавца, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:02

2023-04-06T13:02

2023-04-06T13:02

происшествия

качканар

свердловская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Мужчина в одном из магазинов свердловского города Качканара пытался украсть из коляски ребенка, а до этого побил продавца, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее в СМИ и социальных сетях распространилось видео, где мужчина в черной спортивной куртке в одном из магазинов города Качканар бьет продавщицу, а затем подходит к детской коляске, срывает накидку и пытается вытащить девочку. К коляске успевает подбежать мать и отгоняет незнакомца. "В настоящее время в отношении данного гражданина подразделением дознания территориального ОВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства. Как добавил начальник штаба межмуниципального отдела МВД России "Качканарский" Василий Матюнин, мужчина "хорошо известен правоохранительным органам", по данным событиям проводится проверка. "Лицо будет привлечено по всей строгости закона", - заверил Матюнин.

https://ria.ru/20230405/nasilie-1863193176.html

https://ria.ru/20230405/devochka-1863188930.html

качканар

свердловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, качканар, свердловская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)