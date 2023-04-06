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В Свердловской области мужчина попытался украсть ребенка из коляски - РИА Новости, 06.04.2023
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13:02 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/rebenok-1863444635.html
В Свердловской области мужчина попытался украсть ребенка из коляски
В Свердловской области мужчина попытался украсть ребенка из коляски - РИА Новости, 06.04.2023
В Свердловской области мужчина попытался украсть ребенка из коляски
Мужчина в одном из магазинов свердловского города Качканара пытался украсть из коляски ребенка, а до этого побил продавца, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:02
2023-04-06T13:02
происшествия
качканар
свердловская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Мужчина в одном из магазинов свердловского города Качканара пытался украсть из коляски ребенка, а до этого побил продавца, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее в СМИ и социальных сетях распространилось видео, где мужчина в черной спортивной куртке в одном из магазинов города Качканар бьет продавщицу, а затем подходит к детской коляске, срывает накидку и пытается вытащить девочку. К коляске успевает подбежать мать и отгоняет незнакомца. "В настоящее время в отношении данного гражданина подразделением дознания территориального ОВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства. Как добавил начальник штаба межмуниципального отдела МВД России "Качканарский" Василий Матюнин, мужчина "хорошо известен правоохранительным органам", по данным событиям проводится проверка. "Лицо будет привлечено по всей строгости закона", - заверил Матюнин.
https://ria.ru/20230405/nasilie-1863193176.html
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происшествия, качканар, свердловская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Качканар, Свердловская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Свердловской области мужчина попытался украсть ребенка из коляски

В Качканаре мужчина избил продавца магазина и попытался украсть ребенка из коляски

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Мужчина в одном из магазинов свердловского города Качканара пытался украсть из коляски ребенка, а до этого побил продавца, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее в СМИ и социальных сетях распространилось видео, где мужчина в черной спортивной куртке в одном из магазинов города Качканар бьет продавщицу, а затем подходит к детской коляске, срывает накидку и пытается вытащить девочку. К коляске успевает подбежать мать и отгоняет незнакомца.
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"В настоящее время в отношении данного гражданина подразделением дознания территориального ОВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства.
Как добавил начальник штаба межмуниципального отдела МВД России "Качканарский" Василий Матюнин, мужчина "хорошо известен правоохранительным органам", по данным событиям проводится проверка. "Лицо будет привлечено по всей строгости закона", - заверил Матюнин.
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ПроисшествияКачканарСвердловская областьРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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