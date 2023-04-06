https://ria.ru/20230406/rakety-1863579567.html

Армия Ливана заявила, что нашла ракеты и установки на юге страны

Армия Ливана заявила, что нашла ракеты и установки на юге страны - РИА Новости, 06.04.2023

Армия Ливана заявила, что нашла ракеты и установки на юге страны

Армия Ливана в своем Twitter заявила, что обнаружила на юге страны ракетные установки и несколько ракет, ведется работа по их демонтажу. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T19:09

2023-04-06T19:09

2023-04-06T19:09

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израиль

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КАИР, 6 апр - РИА Новости. Армия Ливана в своем Twitter заявила, что обнаружила на юге страны ракетные установки и несколько ракет, ведется работа по их демонтажу. "Подразделение армии обнаружило ракетные установки и несколько ракет, предназначенных для запуска, в окрестностях населенных пунктов Зибкин и Клайла. Ведется работа по их демонтажу", - говорится в заявлении ливанской армии. Ранее в четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела. Согласно заявлению пресс-службы армии Израиля (ЦАХАЛ), 34 ракеты были выпущены с территории Ливана по израильской территории, из которых 25 ракет были перехвачены системой воздушной обороны. Очевидцы сообщили РИА Новости, что израильские самолеты совершают полеты над южными районами Ливана после обстрела населенного пункта под Тиром. Депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил агентству, что ракеты по территории Израиля из Ливана, вероятнее всего, были запущены из палестинских лагерей.

https://ria.ru/20230406/konflikt-1863576195.html

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в мире, ливан, израиль