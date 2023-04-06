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СМИ: с территории Ливана выпустили 30 ракет по Израилю за час - РИА Новости, 06.04.2023
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16:28 06.04.2023 (обновлено: 16:59 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/rakety-1863523457.html
СМИ: с территории Ливана выпустили 30 ракет по Израилю за час
СМИ: с территории Ливана выпустили 30 ракет по Израилю за час - РИА Новости, 06.04.2023
СМИ: с территории Ливана выпустили 30 ракет по Израилю за час
За последний час с территории Ливана по Израилю было выпущено порядка 30 ракет, 15 из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол", сообщает... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:28
2023-04-06T16:59
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. За последний час с территории Ливана по Израилю было выпущено порядка 30 ракет, 15 из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол", сообщает общенациональная радиостанция Армии обороны Израиля (Army Radio).По данным радиостанции, воздушное пространство на севере Израиля закрыто для пролета гражданских самолетов.Власти также попросили путешественников воздержаться от поездок в северные районы страны после ракетного обстрела.Ливанский телеканал Al-Mayadeen в свою очередь сообщил, что количество ракет, выпущенных с юга Ливана, не превысило 20.Ранее в четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела.
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в мире, ливан, израиль
В мире, Ливан, Израиль
СМИ: с территории Ливана выпустили 30 ракет по Израилю за час

Army Radio: с территории Ливана выпустили 30 ракет по Израилю за час, 15 перехватили

© AFP 2023 / JALAA MAREYЭлементы перехваченной ракеты, выпущенной с территории Ливана, в израильском Шломи
Элементы перехваченной ракеты, выпущенной с территории Ливана, в израильском Шломи - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREY
Элементы перехваченной ракеты, выпущенной с территории Ливана, в израильском Шломи
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. За последний час с территории Ливана по Израилю было выпущено порядка 30 ракет, 15 из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол", сообщает общенациональная радиостанция Армии обороны Израиля (Army Radio).
По данным радиостанции, воздушное пространство на севере Израиля закрыто для пролета гражданских самолетов.
Власти также попросили путешественников воздержаться от поездок в северные районы страны после ракетного обстрела.
Ливанский телеканал Al-Mayadeen в свою очередь сообщил, что количество ракет, выпущенных с юга Ливана, не превысило 20.
Ранее в четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела.
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