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Десятки ракет выпустили из Ливана по северу Израиля, пишут СМИ
Десятки ракет выпустили из Ливана по северу Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2023
Десятки ракет выпустили из Ливана по северу Израиля, пишут СМИ
С территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля, сообщают... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:37
2023-04-06T15:37
2023-04-06T15:43
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. С территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля, сообщают израильские СМИ.По данным радиостанции КАН, один человек был ранен осколками упавшей ракеты, а другой пострадал, пытаясь попасть в бомбоубежище. Местные власти призвали людей покинуть улицы и спуститься в бомбоубежища.В соцсетях опубликованы видео очевидцев, демонстрирующие несколько столбов дыма, которые подымаются от ракет.По данным портала Ynet, Израиль ответил артиллерийским обстрелом по территории Ливана в ответ на запуск ракет.
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в мире, ливан, израиль
Десятки ракет выпустили из Ливана по северу Израиля, пишут СМИ
КАН: десятки ракет выпустили из Ливана по северу Израиля, есть пострадавшие
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости.
С территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля, сообщают израильские СМИ
.
По данным радиостанции КАН, один человек был ранен осколками упавшей ракеты, а другой пострадал, пытаясь попасть в бомбоубежище. Местные власти призвали людей покинуть улицы и спуститься в бомбоубежища.
В соцсетях опубликованы видео очевидцев, демонстрирующие несколько столбов дыма, которые подымаются от ракет.
По данным портала Ynet, Израиль ответил артиллерийским обстрелом по территории Ливана в ответ на запуск ракет.