https://ria.ru/20230406/putin-1863619215.html

Американский разведчик поразился одной чертой в характере Путина

Американский разведчик поразился одной чертой в характере Путина - РИА Новости, 06.04.2023

Американский разведчик поразился одной чертой в характере Путина

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер во время интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал президента России Владимира Путина мастером... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T22:31

2023-04-06T22:31

2023-04-06T23:04

в мире

россия

сша

сирия

владимир путин

скотт риттер

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер во время интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал президента России Владимира Путина мастером побеждать.По мнению военного, главный просчет западных аналитиков связан с тем, что они ложно полагают, будто Россия бездействует. В реальности можно видеть огромные потери со стороны ВСУ, а также большое количество уничтоженной украинской техники, заметил спикер.При этом Риттер напомнил об успехе Путина в Сирии, где российским военным удалось противостоять террористическим группировкам и освободить захваченные ими территории.

https://ria.ru/20230406/makron-1863615310.html

россия

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в мире, россия, сша, сирия, владимир путин, скотт риттер, вооруженные силы украины