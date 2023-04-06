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Американский разведчик поразился одной чертой в характере Путина - РИА Новости, 06.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:31 06.04.2023 (обновлено: 23:04 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/putin-1863619215.html
Американский разведчик поразился одной чертой в характере Путина
Американский разведчик поразился одной чертой в характере Путина - РИА Новости, 06.04.2023
Американский разведчик поразился одной чертой в характере Путина
Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер во время интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал президента России Владимира Путина мастером... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T22:31
2023-04-06T23:04
в мире
россия
сша
сирия
владимир путин
скотт риттер
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер во время интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал президента России Владимира Путина мастером побеждать.По мнению военного, главный просчет западных аналитиков связан с тем, что они ложно полагают, будто Россия бездействует. В реальности можно видеть огромные потери со стороны ВСУ, а также большое количество уничтоженной украинской техники, заметил спикер.При этом Риттер напомнил об успехе Путина в Сирии, где российским военным удалось противостоять террористическим группировкам и освободить захваченные ими территории.
https://ria.ru/20230406/makron-1863615310.html
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в мире, россия, сша, сирия, владимир путин, скотт риттер, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Сирия, Владимир Путин, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Американский разведчик поразился одной чертой в характере Путина

Офицер разведки Риттер назвал президента России Путина мастером побеждать

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер во время интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал президента России Владимира Путина мастером побеждать.
«
"Путин — мастер побеждать. Иногда победа требует терпения, однако самое главное — это избегать ловушек и не совершать опрометчивых поступков", — отметил он.
По мнению военного, главный просчет западных аналитиков связан с тем, что они ложно полагают, будто Россия бездействует. В реальности можно видеть огромные потери со стороны ВСУ, а также большое количество уничтоженной украинской техники, заметил спикер.
При этом Риттер напомнил об успехе Путина в Сирии, где российским военным удалось противостоять террористическим группировкам и освободить захваченные ими территории.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАСирияВладимир ПутинСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
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