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Американский разведчик поразился одной чертой в характере Путина
Американский разведчик поразился одной чертой в характере Путина - РИА Новости, 06.04.2023
Американский разведчик поразился одной чертой в характере Путина
Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер во время интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал президента России Владимира Путина мастером... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T22:31
2023-04-06T22:31
2023-04-06T23:04
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владимир путин
скотт риттер
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер во время интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал президента России Владимира Путина мастером побеждать.По мнению военного, главный просчет западных аналитиков связан с тем, что они ложно полагают, будто Россия бездействует. В реальности можно видеть огромные потери со стороны ВСУ, а также большое количество уничтоженной украинской техники, заметил спикер.При этом Риттер напомнил об успехе Путина в Сирии, где российским военным удалось противостоять террористическим группировкам и освободить захваченные ими территории.
https://ria.ru/20230406/makron-1863615310.html
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Американский разведчик поразился одной чертой в характере Путина
Офицер разведки Риттер назвал президента России Путина мастером побеждать