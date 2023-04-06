https://ria.ru/20230406/putin-1863473701.html

Путин предложил расширить железнодорожные перевозки в новых регионах

Путин предложил расширить железнодорожные перевозки в новых регионах - РИА Новости, 06.04.2023

Путин предложил расширить железнодорожные перевозки в новых регионах

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создать несколько новых соединений между имеющимися железнодорожными магистралями в новых регионах РФ, это... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:10

2023-04-06T14:10

2023-04-06T14:10

экономика

россия

денис пушилин

донецкая народная республика

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украина

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создать несколько новых соединений между имеющимися железнодорожными магистралями в новых регионах РФ, это позволит обеспечить необходимые объемы перевозки грузов и пассажиров, объяснил глава государства во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным в четверг. Путин отметил, что российское правительство также работает и над расширением возможностей автомобильных дорог, глава государства сообщил, что поговорит на эти темы с главами других новых регионов. "Безусловно, здесь вы абсолютно правильно, в корень смотрите проблему, что нужно комплексные меры", - ответил президенту Пушилин.

https://ria.ru/20230327/bam-1860948246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, денис пушилин, донецкая народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, украина, донецкая область, владимир путин, железная дорога