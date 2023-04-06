Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил расширить железнодорожные перевозки в новых регионах - РИА Новости, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/putin-1863473701.html
Путин предложил расширить железнодорожные перевозки в новых регионах
Путин предложил расширить железнодорожные перевозки в новых регионах - РИА Новости, 06.04.2023
Путин предложил расширить железнодорожные перевозки в новых регионах
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создать несколько новых соединений между имеющимися железнодорожными магистралями в новых регионах РФ, это... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:10
2023-04-06T14:10
экономика
россия
денис пушилин
донецкая народная республика
днр
ситуация в днр и лнр
украина
донецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_430:0:3021:1457_1920x0_80_0_0_4dc85c927c04d6ace2af4a6c781f1bdf.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создать несколько новых соединений между имеющимися железнодорожными магистралями в новых регионах РФ, это позволит обеспечить необходимые объемы перевозки грузов и пассажиров, объяснил глава государства во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным в четверг. Путин отметил, что российское правительство также работает и над расширением возможностей автомобильных дорог, глава государства сообщил, что поговорит на эти темы с главами других новых регионов. "Безусловно, здесь вы абсолютно правильно, в корень смотрите проблему, что нужно комплексные меры", - ответил президенту Пушилин.
https://ria.ru/20230327/bam-1860948246.html
россия
донецкая народная республика
украина
донецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_377:0:2760:1787_1920x0_80_0_0_b0a44402e908190cb71c40a0d8748548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, денис пушилин, донецкая народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, украина, донецкая область, владимир путин, железная дорога
Экономика, Россия, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Донецкая область, Владимир Путин, Железная дорога
Путин предложил расширить железнодорожные перевозки в новых регионах

Путин предложил меры по расширению железнодорожных перевозок в новых регионах России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создать несколько новых соединений между имеющимися железнодорожными магистралями в новых регионах РФ, это позволит обеспечить необходимые объемы перевозки грузов и пассажиров, объяснил глава государства во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным в четверг.
«
"Железные дороги. Там нужно сделать пару, может быть, даже три соединения между имеющимися магистралями. И это будет дополнительно очень хорошая возможность, чтобы обеспечить необходимое количество перевозки грузов и пассажирское движение", - сказал Путин.
Путин отметил, что российское правительство также работает и над расширением возможностей автомобильных дорог, глава государства сообщил, что поговорит на эти темы с главами других новых регионов.
"Безусловно, здесь вы абсолютно правильно, в корень смотрите проблему, что нужно комплексные меры", - ответил президенту Пушилин.
Здание генеральной прокуратуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Генпрокуратура выявила множество нарушений при развитии БАМа-Транссиба
27 марта, 14:42
 
ЭкономикаРоссияДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаДНРСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДонецкая областьВладимир ПутинЖелезная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала