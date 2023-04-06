https://ria.ru/20230406/putin-1863473701.html
Путин предложил расширить железнодорожные перевозки в новых регионах
Путин предложил расширить железнодорожные перевозки в новых регионах - РИА Новости, 06.04.2023
Путин предложил расширить железнодорожные перевозки в новых регионах
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создать несколько новых соединений между имеющимися железнодорожными магистралями в новых регионах РФ, это... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:10
2023-04-06T14:10
2023-04-06T14:10
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денис пушилин
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создать несколько новых соединений между имеющимися железнодорожными магистралями в новых регионах РФ, это позволит обеспечить необходимые объемы перевозки грузов и пассажиров, объяснил глава государства во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным в четверг. Путин отметил, что российское правительство также работает и над расширением возможностей автомобильных дорог, глава государства сообщил, что поговорит на эти темы с главами других новых регионов. "Безусловно, здесь вы абсолютно правильно, в корень смотрите проблему, что нужно комплексные меры", - ответил президенту Пушилин.
https://ria.ru/20230327/bam-1860948246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, денис пушилин, донецкая народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, украина, донецкая область, владимир путин, железная дорога
Экономика, Россия, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Донецкая область, Владимир Путин, Железная дорога
Путин предложил расширить железнодорожные перевозки в новых регионах
Путин предложил меры по расширению железнодорожных перевозок в новых регионах России
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создать несколько новых соединений между имеющимися железнодорожными магистралями в новых регионах РФ, это позволит обеспечить необходимые объемы перевозки грузов и пассажиров, объяснил глава государства во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным в четверг.
«
"Железные дороги. Там нужно сделать пару, может быть, даже три соединения между имеющимися магистралями. И это будет дополнительно очень хорошая возможность, чтобы обеспечить необходимое количество перевозки грузов и пассажирское движение", - сказал Путин.
Путин отметил, что российское правительство также работает и над расширением возможностей автомобильных дорог, глава государства сообщил, что поговорит на эти темы с главами других новых регионов.
"Безусловно, здесь вы абсолютно правильно, в корень смотрите проблему, что нужно комплексные меры", - ответил президенту Пушилин.
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