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ВСУ нанесли массированный удар по украинским солдатам, сдавшимся в плен - РИА Новости, 06.04.2023
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13:42 06.04.2023 (обновлено: 18:51 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/putin-1863462335.html
ВСУ нанесли массированный удар по украинским солдатам, сдавшимся в плен
ВСУ нанесли массированный удар по украинским солдатам, сдавшимся в плен - РИА Новости, 06.04.2023
ВСУ нанесли массированный удар по украинским солдатам, сдавшимся в плен
Киевский режим не жалеет никого, ВСУ накануне нанесли массированный удар по своим же сдавшимся в плен военнослужащим, сообщил Владимир Путин на встрече с врио... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:42
2023-04-06T18:51
владимир путин
денис пушилин
днр
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Киевский режим не жалеет никого, ВСУ накануне нанесли массированный удар по своим же сдавшимся в плен военнослужащим, сообщил Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.Он уточнил, что "к сожалению, и наши пострадали", но ВСУ ведут себя цинично и жестоко по отношению к своим же гражданам."Наша задача, конечно, отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб", — заключил Путин.Дениса Пушилина в числе руководителей новых российских регионов пригласили в Кремль для участия в первом в нынешнем году большом заседании Совбеза, где обсуждались вопросы безопасности. Это совещание состоялось накануне, а сегодня Путин провел двусторонние встречи с каждым из глав новых субъектов России.
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владимир путин, денис пушилин, днр
Владимир Путин, Денис Пушилин, ДНР
ВСУ нанесли массированный удар по украинским солдатам, сдавшимся в плен

Владимир Путин сообщил, что ВСУ 5 апреля уничтожили 14 своих военных, сдавшихся в плен

© AFP 2023 / Aris MessinisУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023 / Aris Messinis
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Киевский режим не жалеет никого, ВСУ накануне нанесли массированный удар по своим же сдавшимся в плен военнослужащим, сообщил Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
«

"Четырнадцать человек военнослужащих украинской армии сдались в плен. Но было уже поздно, и наши оставили там с ними несколько человек. Даже не охраняли, чтобы сегодня с утра вывести их из зоны боевых действий. Триста снарядов противник положил в одно место — уничтожил всех своих военнослужащих", — сказал глава государства.

Он уточнил, что "к сожалению, и наши пострадали", но ВСУ ведут себя цинично и жестоко по отношению к своим же гражданам.
"Наша задача, конечно, отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб", — заключил Путин.
Дениса Пушилина в числе руководителей новых российских регионов пригласили в Кремль для участия в первом в нынешнем году большом заседании Совбеза, где обсуждались вопросы безопасности. Это совещание состоялось накануне, а сегодня Путин провел двусторонние встречи с каждым из глав новых субъектов России.
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