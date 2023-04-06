https://ria.ru/20230406/putin-1863462335.html

ВСУ нанесли массированный удар по украинским солдатам, сдавшимся в плен

ВСУ нанесли массированный удар по украинским солдатам, сдавшимся в плен - РИА Новости, 06.04.2023

ВСУ нанесли массированный удар по украинским солдатам, сдавшимся в плен

Киевский режим не жалеет никого, ВСУ накануне нанесли массированный удар по своим же сдавшимся в плен военнослужащим, сообщил Владимир Путин на встрече с врио... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:42

2023-04-06T13:42

2023-04-06T18:51

владимир путин

денис пушилин

днр

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Киевский режим не жалеет никого, ВСУ накануне нанесли массированный удар по своим же сдавшимся в плен военнослужащим, сообщил Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.Он уточнил, что "к сожалению, и наши пострадали", но ВСУ ведут себя цинично и жестоко по отношению к своим же гражданам."Наша задача, конечно, отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб", — заключил Путин.Дениса Пушилина в числе руководителей новых российских регионов пригласили в Кремль для участия в первом в нынешнем году большом заседании Совбеза, где обсуждались вопросы безопасности. Это совещание состоялось накануне, а сегодня Путин провел двусторонние встречи с каждым из глав новых субъектов России.

https://ria.ru/20230405/regiony-1863282289.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, денис пушилин, днр