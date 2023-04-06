ВСУ нанесли массированный удар по украинским солдатам, сдавшимся в плен
Владимир Путин сообщил, что ВСУ 5 апреля уничтожили 14 своих военных, сдавшихся в плен
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Киевский режим не жалеет никого, ВСУ накануне нанесли массированный удар по своим же сдавшимся в плен военнослужащим, сообщил Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
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"Четырнадцать человек военнослужащих украинской армии сдались в плен. Но было уже поздно, и наши оставили там с ними несколько человек. Даже не охраняли, чтобы сегодня с утра вывести их из зоны боевых действий. Триста снарядов противник положил в одно место — уничтожил всех своих военнослужащих", — сказал глава государства.
Он уточнил, что "к сожалению, и наши пострадали", но ВСУ ведут себя цинично и жестоко по отношению к своим же гражданам.
"Наша задача, конечно, отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб", — заключил Путин.
Дениса Пушилина в числе руководителей новых российских регионов пригласили в Кремль для участия в первом в нынешнем году большом заседании Совбеза, где обсуждались вопросы безопасности. Это совещание состоялось накануне, а сегодня Путин провел двусторонние встречи с каждым из глав новых субъектов России.