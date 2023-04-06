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Путин проводит встречу с Пушилиным - РИА Новости, 06.04.2023
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13:31 06.04.2023 (обновлено: 13:42 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/pushilin-1863458084.html
Путин проводит встречу с Пушилиным
Путин проводит встречу с Пушилиным - РИА Новости, 06.04.2023
Путин проводит встречу с Пушилиным
Президент России Владимир Путин встретился с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, чтобы обсудить вопросы, касающиеся региона. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:31
2023-04-06T13:42
донецкая народная республика
политика
россия
владимир путин
денис пушилин
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, чтобы обсудить вопросы, касающиеся региона."В целом, вчера поговорили практически по всем основным вопросам. Тем не менее договорились встретиться отдельно по вопросам, которые касаются именно Донецкой республики", - сказал президент в начале беседы и передал слово Пушилину.Руководители новых российских регионов накануне были приглашены в Кремль для участия в первом в нынешнем году большом заседании Совбеза РФ, где обсуждались вопросы безопасности и обеспечения правопорядка в регионах.
https://ria.ru/20230326/mariupol-1860734033.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, политика, россия, владимир путин, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Политика, Россия, Владимир Путин, Денис Пушилин
Путин проводит встречу с Пушилиным

Президент Путин проводит встречу с Пушилиным по вопросам, касающимся ДНР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, чтобы обсудить вопросы, касающиеся региона.
"В целом, вчера поговорили практически по всем основным вопросам. Тем не менее договорились встретиться отдельно по вопросам, которые касаются именно Донецкой республики", - сказал президент в начале беседы и передал слово Пушилину.
Руководители новых российских регионов накануне были приглашены в Кремль для участия в первом в нынешнем году большом заседании Совбеза РФ, где обсуждались вопросы безопасности и обеспечения правопорядка в регионах.
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Донецкая Народная РеспубликаПолитикаРоссияВладимир ПутинДенис Пушилин
 
 
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