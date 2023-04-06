https://ria.ru/20230406/pushilin-1863458084.html

Путин проводит встречу с Пушилиным

Путин проводит встречу с Пушилиным - РИА Новости, 06.04.2023

Путин проводит встречу с Пушилиным

Президент России Владимир Путин встретился с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, чтобы обсудить вопросы, касающиеся региона. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:31

2023-04-06T13:31

2023-04-06T13:42

донецкая народная республика

политика

россия

владимир путин

денис пушилин

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, чтобы обсудить вопросы, касающиеся региона."В целом, вчера поговорили практически по всем основным вопросам. Тем не менее договорились встретиться отдельно по вопросам, которые касаются именно Донецкой республики", - сказал президент в начале беседы и передал слово Пушилину.Руководители новых российских регионов накануне были приглашены в Кремль для участия в первом в нынешнем году большом заседании Совбеза РФ, где обсуждались вопросы безопасности и обеспечения правопорядка в регионах.

https://ria.ru/20230326/mariupol-1860734033.html

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, политика, россия, владимир путин, денис пушилин