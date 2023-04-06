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ПСБ подвел итоги первого года работы в Крыму

ПСБ подвел итоги первого года работы в Крыму - РИА Новости, 06.04.2023

ПСБ подвел итоги первого года работы в Крыму

Клиентская база Крымского и Севастопольского филиалов ПСБ за год их работы достигла 50 тысяч клиентов – физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:11

2023-04-06T16:11

2023-04-06T16:11

севастополь

республика крым

симферополь

псб (банк псб)

промсвязьбанк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Клиентская база Крымского и Севастопольского филиалов ПСБ за год их работы достигла 50 тысяч клиентов – физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба банка.В апреле 2022 года ПСБ запустил предоставление банковских услуг в Республике Крым и в Севастополе, став первой системно значимой финансово-кредитной организацией, зашедшей на полуостров. Важнейшим результатом работы первого года стало повышение доступности финансовых услуг и предоставление банковских сервисов принципиально нового качества для жителей всего Крымского полуострова.К апрелю 2023 года объем средств, размещенных на счетах клиентов, составляет порядка девяти миллиардов рублей. Кредитный портфель достиг семи миллиардов рублей. ПСБ представлен офисами во всех крупнейших городах полуострова – Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории, Феодосии, Керчи. Банкоматная сеть насчитывает более 70 устройств."Одной из главных и наиболее амбициозных задач для ПСБ в 2022 году стала организация работы в Крыму и Севастополе. Стартовый этап благодаря слаженной работе большой команды единомышленников и профессионалов завершен. Приоритетом для нас является обеспечение населения и предпринимательского сообщества качественными, отвечающими современным потребительским запросам банковскими продуктами и услугами. Сегодня итоги нашей работы подтверждают, что мы с этой задачей успешно справились", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя ПСБ Константина Басманова.Он добавил, что ПСБ продолжит расширять присутствие на полуострове, содействуя процветанию местного бизнеса и росту благополучия граждан.ПСБ предоставляет на полуострове все виды услуг и активно наращивает бизнес по всем направлениям. Планомерно укрепляя позиции в сегменте работы с физлицами, банк кратными темпами увеличивает объемы привлечения средств граждан – портфель пассивов частных клиентов в настоящее время составляет 5,5 миллиарда рублей. Порядка 45% из них приходится на вклады.Подтверждая высокую социальную значимость для населения, растут выдачи ипотеки – более чем на 50% ежемесячно. Наибольшей популярностью у заемщиков пользуются "Военная ипотека", "Госпрограмма-2020", а также рефинансирование в ПСБ ипотечных займов, оформленных ранее в других кредитно-финансовых организациях.Эмиссия банковских карт ежемесячно возрастает более чем вдвое, и к настоящему времени гражданам выдано 25 тысяч дебетовых, кредитных, зарплатных карт. Каждая пятая из них направляется держателю с доставкой. Наибольшую востребованность – 74% выдач – демонстрируют дебетовые карты "Твой кешбэк" и "Твой банк", предусматривающие широкий спектр выгодных опций и высокодоходную программу лояльности.Банк стал надежным финансовым партнером крупнейших крымских и севастопольских предприятий, бюджетных организаций, региональных органов власти, общественных и бизнес-сообществ. ПСБ одобрил ведущим застройщикам полуострова проектное финансирование более чем на 20 миллиардов рублей. Предприниматели заключили кредитные договоры на сумму более 2 миллиардов рублей. Клиенты из малого и среднего бизнеса открыли в банке более 3 тысяч расчетных счетов, а объем привлеченных средств от юридических лиц превысил 3 миллиарда рублей.Среди наиболее востребованных у предпринимателей продуктов от ПСБ – расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, кредитование (в том числе возобновляемые кредитные линии), корпоративные карты, электронные банковские гарантии.

https://ria.ru/20220615/vtb-1795342999.html

https://ria.ru/20220506/bank-1787285901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

севастополь, республика крым, симферополь, псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика