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В Ивановской области проверяют видео с запугиванием ребенка треш-блогером

В Ивановской области проверяют видео с запугиванием ребенка треш-блогером - РИА Новости, 06.04.2023

В Ивановской области проверяют видео с запугиванием ребенка треш-блогером

Правоохранительные органы Ивановской области проводят проверки после видео, где треш-блогер запугивает девочку, сообщили региональные УМВД и СУСК. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:13

2023-04-06T14:13

2023-04-06T14:13

россия

происшествия

ивановская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 6 апр – РИА Новости. Правоохранительные органы Ивановской области проводят проверки после видео, где треш-блогер запугивает девочку, сообщили региональные УМВД и СУСК. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина и девочка сидят напротив друг друга. После недолгого разговора он бьет в кресло, попадает ли при этом по ребенку, непонятно. Девочка начинает плакать, говорит, что ей больно, и хочет уйти, но мужчина ее не отпускает. Утверждается, что на кадрах треш-блогер из города Кохма Ивановской области и, предположительно, его дочь. "В сети интернет размещено видео, на котором запечатлена сцена унижения и издевательства над несовершеннолетней девочкой. Мужчина унижает подростка, кричит на девочку и запугивает ее... Сотрудники ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних - ред.) и специалисты других полицейских служб проводят по данному факту проверку. В ближайшее время действиям указанного гражданина будет дана правовая оценка", - сообщает ивановская полиция в своем телеграм-канале. Процессуальную проверку начало и СУСК РФ по региону. Следователей заинтересовали два видео, "на которых местный житель совершает противоправные действия в отношении несовершеннолетней, а также высказывается о совершении им преступлений в отношении детей". Следователи уже установили личность мужчины. "Проводятся мероприятия по установлению его фактического местонахождения и доставления в следственные органы, а также установлению всех обстоятельств произошедшего", - сообщает следственное управление в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230124/tresh-strim-1847105195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф)