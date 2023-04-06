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В Ивановской области проверяют видео с запугиванием ребенка треш-блогером - РИА Новости, 06.04.2023
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14:13 06.04.2023
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В Ивановской области проверяют видео с запугиванием ребенка треш-блогером
В Ивановской области проверяют видео с запугиванием ребенка треш-блогером - РИА Новости, 06.04.2023
В Ивановской области проверяют видео с запугиванием ребенка треш-блогером
Правоохранительные органы Ивановской области проводят проверки после видео, где треш-блогер запугивает девочку, сообщили региональные УМВД и СУСК. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:13
2023-04-06T14:13
россия
происшествия
ивановская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 6 апр – РИА Новости. Правоохранительные органы Ивановской области проводят проверки после видео, где треш-блогер запугивает девочку, сообщили региональные УМВД и СУСК. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина и девочка сидят напротив друг друга. После недолгого разговора он бьет в кресло, попадает ли при этом по ребенку, непонятно. Девочка начинает плакать, говорит, что ей больно, и хочет уйти, но мужчина ее не отпускает. Утверждается, что на кадрах треш-блогер из города Кохма Ивановской области и, предположительно, его дочь. "В сети интернет размещено видео, на котором запечатлена сцена унижения и издевательства над несовершеннолетней девочкой. Мужчина унижает подростка, кричит на девочку и запугивает ее... Сотрудники ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних - ред.) и специалисты других полицейских служб проводят по данному факту проверку. В ближайшее время действиям указанного гражданина будет дана правовая оценка", - сообщает ивановская полиция в своем телеграм-канале. Процессуальную проверку начало и СУСК РФ по региону. Следователей заинтересовали два видео, "на которых местный житель совершает противоправные действия в отношении несовершеннолетней, а также высказывается о совершении им преступлений в отношении детей". Следователи уже установили личность мужчины. "Проводятся мероприятия по установлению его фактического местонахождения и доставления в следственные органы, а также установлению всех обстоятельств произошедшего", - сообщает следственное управление в своем телеграм-канале.
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россия
ивановская область
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россия, происшествия, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Ивановская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ивановской области проверяют видео с запугиванием ребенка треш-блогером

В Ивановской области МВД и СК проверяют видео с запугиванием девочки треш-блогером

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 6 апр – РИА Новости. Правоохранительные органы Ивановской области проводят проверки после видео, где треш-блогер запугивает девочку, сообщили региональные УМВД и СУСК.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина и девочка сидят напротив друг друга. После недолгого разговора он бьет в кресло, попадает ли при этом по ребенку, непонятно. Девочка начинает плакать, говорит, что ей больно, и хочет уйти, но мужчина ее не отпускает. Утверждается, что на кадрах треш-блогер из города Кохма Ивановской области и, предположительно, его дочь.
"В сети интернет размещено видео, на котором запечатлена сцена унижения и издевательства над несовершеннолетней девочкой. Мужчина унижает подростка, кричит на девочку и запугивает ее... Сотрудники ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних - ред.) и специалисты других полицейских служб проводят по данному факту проверку. В ближайшее время действиям указанного гражданина будет дана правовая оценка", - сообщает ивановская полиция в своем телеграм-канале.
Процессуальную проверку начало и СУСК РФ по региону. Следователей заинтересовали два видео, "на которых местный житель совершает противоправные действия в отношении несовершеннолетней, а также высказывается о совершении им преступлений в отношении детей". Следователи уже установили личность мужчины. "Проводятся мероприятия по установлению его фактического местонахождения и доставления в следственные органы, а также установлению всех обстоятельств произошедшего", - сообщает следственное управление в своем телеграм-канале.
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РоссияПроисшествияИвановская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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