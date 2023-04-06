https://ria.ru/20230406/protest-1863547715.html
На акции протеста в Париже подожгли любимый ресторан Макрона
На акции протеста в Париже подожгли любимый ресторан Макрона - РИА Новости, 06.04.2023
На акции протеста в Париже подожгли любимый ресторан Макрона
На акции протеста в Париже подожгли навес ресторана "Ротонда", где президент Франции Эммануэль Макрон праздновал победу на выборах в 2017 году, сообщил... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:38
2023-04-06T17:38
2023-04-06T19:12
в мире
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ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости. На акции протеста в Париже подожгли навес ресторана "Ротонда", где президент Франции Эммануэль Макрон праздновал победу на выборах в 2017 году, сообщил корреспондент РИА Новости.Хозяева заведения на бульваре Монпарнас пытались потушить огонь, выливая воду со второго этажа, но часть навеса успела полностью сгореть.Маршрут манифестации проходит через Шестой округ — один из самых элитных районов Парижа. Колонны демонстрантов стартовали с эспланады у Дома инвалидов и идут к площади Италии.Вскоре после начала шествия радикалы из движения black bloc стали выкрикивать оскорбительные реплики в адрес полиции, поджигать мусорные баки и забрасывать силовиков мусором и стеклянными бутылками. Стражи порядка начали оттеснять манифестантов, применив слезоточивый газ. В марте премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 Конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Эта инициатива вызвала сильную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями митингующих с полицией, погромами и беспорядками.В середине апреля Конституционный совет должен решить, соответствует ли документ нормам законодательства страны. В случае одобрения он вступит в силу с 1 сентября.
https://ria.ru/20230329/kheshteg-1861668573.html
https://ria.ru/20230404/pekar-1863004665.html
https://ria.ru/20230327/frantsiya-1861071964.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Протестующие в Париже подожгли любимый ресторан Макрона
Протестующие в Париже подожгли любимый ресторан Макрона
2023-04-06T17:38
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, париж, италия, элизабет борн
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Париж, Италия, Элизабет Борн
На акции протеста в Париже подожгли любимый ресторан Макрона
В Париже на акции протеста против пенсионной реформы подожгли любимый ресторан Макрона
ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости. На акции протеста в Париже подожгли навес ресторана "Ротонда", где президент Франции Эммануэль Макрон праздновал победу на выборах в 2017 году, сообщил корреспондент РИА Новости.
Хозяева заведения на бульваре Монпарнас пытались потушить огонь, выливая воду со второго этажа, но часть навеса успела полностью сгореть.
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Маршрут манифестации проходит через Шестой округ — один из самых элитных районов Парижа. Колонны демонстрантов стартовали с эспланады у Дома инвалидов и идут к площади Италии
.
Вскоре после начала шествия радикалы из движения black bloc стали выкрикивать оскорбительные реплики в адрес полиции, поджигать мусорные баки и забрасывать силовиков мусором и стеклянными бутылками. Стражи порядка начали оттеснять манифестантов, применив слезоточивый газ.
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В марте премьер-министр Франции Элизабет Борн
воспользовалась статьей 49.3 Конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Эта инициатива вызвала сильную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями митингующих с полицией, погромами и беспорядками.
В середине апреля Конституционный совет должен решить, соответствует ли документ нормам законодательства страны. В случае одобрения он вступит в силу с 1 сентября.
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