https://ria.ru/20230406/protest-1863547715.html

На акции протеста в Париже подожгли любимый ресторан Макрона

На акции протеста в Париже подожгли любимый ресторан Макрона - РИА Новости, 06.04.2023

На акции протеста в Париже подожгли любимый ресторан Макрона

На акции протеста в Париже подожгли навес ресторана "Ротонда", где президент Франции Эммануэль Макрон праздновал победу на выборах в 2017 году, сообщил... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:38

2023-04-06T17:38

2023-04-06T19:12

в мире

франция

эммануэль макрон

париж

италия

элизабет борн

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ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости. На акции протеста в Париже подожгли навес ресторана "Ротонда", где президент Франции Эммануэль Макрон праздновал победу на выборах в 2017 году, сообщил корреспондент РИА Новости.Хозяева заведения на бульваре Монпарнас пытались потушить огонь, выливая воду со второго этажа, но часть навеса успела полностью сгореть.Маршрут манифестации проходит через Шестой округ — один из самых элитных районов Парижа. Колонны демонстрантов стартовали с эспланады у Дома инвалидов и идут к площади Италии.Вскоре после начала шествия радикалы из движения black bloc стали выкрикивать оскорбительные реплики в адрес полиции, поджигать мусорные баки и забрасывать силовиков мусором и стеклянными бутылками. Стражи порядка начали оттеснять манифестантов, применив слезоточивый газ. В марте премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 Конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Эта инициатива вызвала сильную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями митингующих с полицией, погромами и беспорядками.В середине апреля Конституционный совет должен решить, соответствует ли документ нормам законодательства страны. В случае одобрения он вступит в силу с 1 сентября.

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https://ria.ru/20230404/pekar-1863004665.html

https://ria.ru/20230327/frantsiya-1861071964.html

франция

париж

италия

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Протестующие в Париже подожгли любимый ресторан Макрона Протестующие в Париже подожгли любимый ресторан Макрона 2023-04-06T17:38 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, эммануэль макрон, париж, италия, элизабет борн