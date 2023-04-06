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В Париже проходит протест против повышения пенсионного возраста - РИА Новости, 06.04.2023
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16:30 06.04.2023 (обновлено: 16:37 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/protest-1863524787.html
В Париже проходит протест против повышения пенсионного возраста
В Париже проходит протест против повышения пенсионного возраста - РИА Новости, 06.04.2023
В Париже проходит протест против повышения пенсионного возраста
В Париже началась 11 акция протеста против пенсионной реформы, организованная ведущими профсоюзами страны, в акции участвуют несколько десятков тысяч человек,... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:30
2023-04-06T16:37
франция
элизабет борн
париж
в мире
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ПАРИЖ, 6 апр – РИА Новости. В Париже началась 11 акция протеста против пенсионной реформы, организованная ведущими профсоюзами страны, в акции участвуют несколько десятков тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости. Колонны демонстрантов стартовали с эспланады около Дома инвалидов и пройдут маршем до Площади Италии. По информации МВД, порядок на акции обеспечивают 4200 полицейских. Манифестанты несут плакаты "Пенсию в 60 лет для всех", "80% французов говорят нет пенсии в 64!", а также флаги профсоюзов. Среди протестующих можно заметить несколько сотен радикалов движения black bloc. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к ужесточению протестов в стране. С января во Франции прошло уже 10 общенациональных манифестаций против реформы. Большинство из них собирало более миллиона участников. Рекорд был поставлен 7 марта, когда в акциях протеста, по данным МВД, приняли участие 1,28 миллиона участников. Тогда же профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) насчитал 3,5 миллиона участников. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками. 14 апреля Конституционный совет Франции должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.
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Фаеры и балаклавы: протесты против пенсионной реформы в Париже
Фаеры и балаклавы: протесты против пенсионной реформы в Париже
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франция, элизабет борн, париж, в мире
Франция, Элизабет Борн, Париж, В мире
В Париже проходит протест против повышения пенсионного возраста

В Париже началась 11 манифестация против повышения пенсионного возраста до 64 лет

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 апр – РИА Новости. В Париже началась 11 акция протеста против пенсионной реформы, организованная ведущими профсоюзами страны, в акции участвуют несколько десятков тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости.
Колонны демонстрантов стартовали с эспланады около Дома инвалидов и пройдут маршем до Площади Италии. По информации МВД, порядок на акции обеспечивают 4200 полицейских.
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Манифестанты несут плакаты "Пенсию в 60 лет для всех", "80% французов говорят нет пенсии в 64!", а также флаги профсоюзов.
Среди протестующих можно заметить несколько сотен радикалов движения black bloc.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к ужесточению протестов в стране.
С января во Франции прошло уже 10 общенациональных манифестаций против реформы. Большинство из них собирало более миллиона участников. Рекорд был поставлен 7 марта, когда в акциях протеста, по данным МВД, приняли участие 1,28 миллиона участников. Тогда же профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) насчитал 3,5 миллиона участников. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
14 апреля Конституционный совет Франции должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.
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