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Счетная палата заявила о профиците бюджета ПФР в 2022 году
Счетная палата заявила о профиците бюджета ПФР в 2022 году - РИА Новости, 06.04.2023
Счетная палата заявила о профиците бюджета ПФР в 2022 году
Пенсионный фонд России закончил год с профицитным бюджетом в размере 1,103 триллиона рублей, свидетельствует аналитическая записка Счетной палаты по исполнению... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T01:55
2023-04-06T01:55
2023-04-06T08:39
экономика
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пенсионный фонд России закончил год с профицитным бюджетом в размере 1,103 триллиона рублей, свидетельствует аналитическая записка Счетной палаты по исполнению бюджета ПФР за 2022 год. "За 2022 год бюджет ПФР исполнен с профицитом в объеме 1 103 520,18 миллиона рублей, в том числе по распределительной составляющей — 1 088 032,86 миллиона рублей и по накопительной составляющей — 15 487,32 миллиона рублей", — говорится в докладе.Уточняется, что за этот период бюджет ПФР пополнился на 12,478 триллиона рублей — это на 2,684 триллиона рублей или на 27,4 процента больше, чем за 2021 год. По данным контрольного ведомства, расходы ПФР в 2022 году также превысили показатели предыдущего года и оказались на уровне 11,374 триллиона рублей. Они выросли на 1 249 256,19 миллиона рублей или на 12,3 процента. Аудиторы пояснили, что такое изменение вызвано предоставлением ПФР с 2022 года новых полномочий по выплате 16 пособий и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, индексацией размеров государственных и страховых пенсий, а также других соцвыплат.В 2022 году Минтруда предложило объединить ПФР и Фонд социального страхования в единый Социальный фонд России. По информации министерства, благодаря такому объединению удастся увеличить доступность всех услуг, которые предоставляли эти фонды предоставляли по отдельности, а также обеспечить более высокий стандарт сервиса, повысить прозрачность управления и ускорить цифровую трансформацию соцсферы и, помимо этого, сократить расходы на содержание внебюджетных фондов. Объединенный фонд начал работать 1 января.
https://ria.ru/20230314/fondy-1857741722.html
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экономика, россия, пенсионный фонд рф
Экономика, Россия, Пенсионный фонд РФ
Счетная палата заявила о профиците бюджета ПФР в 2022 году
Пенсионный фонд России закончил 2022 год с профицитом в 1,1 триллиона рублей
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Пенсионный фонд России закончил год с профицитным бюджетом в размере 1,103 триллиона рублей, свидетельствует аналитическая записка
Счетной палаты по исполнению бюджета ПФР за 2022 год.
"За 2022 год бюджет ПФР исполнен с профицитом в объеме 1 103 520,18 миллиона рублей, в том числе по распределительной составляющей — 1 088 032,86 миллиона рублей и по накопительной составляющей — 15 487,32 миллиона рублей", — говорится в докладе.
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Уточняется, что за этот период бюджет ПФР пополнился на 12,478 триллиона рублей — это на 2,684 триллиона рублей или на 27,4 процента больше, чем за 2021 год.
По данным контрольного ведомства, расходы ПФР в 2022 году также превысили показатели предыдущего года и оказались на уровне 11,374 триллиона рублей. Они выросли на 1 249 256,19 миллиона рублей или на 12,3 процента. Аудиторы пояснили, что такое изменение вызвано предоставлением ПФР с 2022 года новых полномочий по выплате 16 пособий и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, индексацией размеров государственных и страховых пенсий, а также других соцвыплат.
В 2022 году Минтруда предложило объединить ПФР и Фонд социального страхования в единый Социальный фонд России. По информации министерства, благодаря такому объединению удастся увеличить доступность всех услуг, которые предоставляли эти фонды предоставляли по отдельности, а также обеспечить более высокий стандарт сервиса, повысить прозрачность управления и ускорить цифровую трансформацию соцсферы и, помимо этого, сократить расходы на содержание внебюджетных фондов. Объединенный фонд начал работать 1 января.
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