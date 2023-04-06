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Хинштейн рассказал об обсуждении проекта стратегии развития отрасли связи
Хинштейн рассказал об обсуждении проекта стратегии развития отрасли связи - РИА Новости, 06.04.2023
Хинштейн рассказал об обсуждении проекта стратегии развития отрасли связи
В настоящее время обсуждается итоговый проект стратегии развития отрасли связи, так как базовый закон "О связи" уже устарел, сообщил глава думского комитета по... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:18
2023-04-06T16:18
2023-04-06T16:18
россия
технологии
александр хинштейн
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. В настоящее время обсуждается итоговый проект стратегии развития отрасли связи, так как базовый закон "О связи" уже устарел, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. "Вызовы современного мира и скорость, с которой меняется цифровой ландшафт, призывают в принципе пересмотреть подход к законодательству - в нынешнем году мы будем отмечать 20-летие принятия базового ФЗ "О связи". Стоит признать, что во многом он устарел и отстал от реалий отрасли. Сейчас обсуждается в сжатые сроки итоговый проект стратегии развития отрасли связи", - сказал он на российском форуме по управлению интернетом (RIGF). Хинштейн при этом добавил, что в РФ объективно хорошая экономическая ситуация с точки зрения развития цифровой сферы. "При этом показатель роста у нас объективно снижается… Если мы не будем совершать сейчас каких-то прорывных действий не штатных, а экстраординарных, то мы очень быстро утратим сегодняшние существующие показатели, сегодняшние позиции… Останемся ли мы ИТ-державой, зависит только от нас… с точки зрения качества технологий, доступности их услуг", - добавил Хинштейн.
https://ria.ru/20230208/shantazh-1850692792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, александр хинштейн
Россия, Технологии, Александр Хинштейн
Хинштейн рассказал об обсуждении проекта стратегии развития отрасли связи
Хинштейн заявил, что итоговый проект стратегии развития отрасли связи уже обсуждается
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. В настоящее время обсуждается итоговый проект стратегии развития отрасли связи, так как базовый закон "О связи" уже устарел, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
"Вызовы современного мира и скорость, с которой меняется цифровой ландшафт, призывают в принципе пересмотреть подход к законодательству - в нынешнем году мы будем отмечать 20-летие принятия базового ФЗ "О связи". Стоит признать, что во многом он устарел и отстал от реалий отрасли. Сейчас обсуждается в сжатые сроки итоговый проект стратегии развития отрасли связи", - сказал он на российском форуме по управлению интернетом (RIGF).
Хинштейн при этом добавил, что в РФ
объективно хорошая экономическая ситуация с точки зрения развития цифровой сферы.
"При этом показатель роста у нас объективно снижается… Если мы не будем совершать сейчас каких-то прорывных действий не штатных, а экстраординарных, то мы очень быстро утратим сегодняшние существующие показатели, сегодняшние позиции… Останемся ли мы ИТ-державой, зависит только от нас… с точки зрения качества технологий, доступности их услуг", - добавил Хинштейн.
Хинштейн рассказал о работе телеграм-шантажистов с украинскими спецслужбами