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Хинштейн рассказал об обсуждении проекта стратегии развития отрасли связи - РИА Новости, 06.04.2023
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16:18 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/proekt-1863519960.html
Хинштейн рассказал об обсуждении проекта стратегии развития отрасли связи
Хинштейн рассказал об обсуждении проекта стратегии развития отрасли связи - РИА Новости, 06.04.2023
Хинштейн рассказал об обсуждении проекта стратегии развития отрасли связи
В настоящее время обсуждается итоговый проект стратегии развития отрасли связи, так как базовый закон "О связи" уже устарел, сообщил глава думского комитета по... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:18
2023-04-06T16:18
россия
технологии
александр хинштейн
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. В настоящее время обсуждается итоговый проект стратегии развития отрасли связи, так как базовый закон "О связи" уже устарел, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. "Вызовы современного мира и скорость, с которой меняется цифровой ландшафт, призывают в принципе пересмотреть подход к законодательству - в нынешнем году мы будем отмечать 20-летие принятия базового ФЗ "О связи". Стоит признать, что во многом он устарел и отстал от реалий отрасли. Сейчас обсуждается в сжатые сроки итоговый проект стратегии развития отрасли связи", - сказал он на российском форуме по управлению интернетом (RIGF). Хинштейн при этом добавил, что в РФ объективно хорошая экономическая ситуация с точки зрения развития цифровой сферы. "При этом показатель роста у нас объективно снижается… Если мы не будем совершать сейчас каких-то прорывных действий не штатных, а экстраординарных, то мы очень быстро утратим сегодняшние существующие показатели, сегодняшние позиции… Останемся ли мы ИТ-державой, зависит только от нас… с точки зрения качества технологий, доступности их услуг", - добавил Хинштейн.
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россия, технологии, александр хинштейн
Россия, Технологии, Александр Хинштейн
Хинштейн рассказал об обсуждении проекта стратегии развития отрасли связи

Хинштейн заявил, что итоговый проект стратегии развития отрасли связи уже обсуждается

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. В настоящее время обсуждается итоговый проект стратегии развития отрасли связи, так как базовый закон "О связи" уже устарел, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
"Вызовы современного мира и скорость, с которой меняется цифровой ландшафт, призывают в принципе пересмотреть подход к законодательству - в нынешнем году мы будем отмечать 20-летие принятия базового ФЗ "О связи". Стоит признать, что во многом он устарел и отстал от реалий отрасли. Сейчас обсуждается в сжатые сроки итоговый проект стратегии развития отрасли связи", - сказал он на российском форуме по управлению интернетом (RIGF).
Хинштейн при этом добавил, что в РФ объективно хорошая экономическая ситуация с точки зрения развития цифровой сферы.
"При этом показатель роста у нас объективно снижается… Если мы не будем совершать сейчас каких-то прорывных действий не штатных, а экстраординарных, то мы очень быстро утратим сегодняшние существующие показатели, сегодняшние позиции… Останемся ли мы ИТ-державой, зависит только от нас… с точки зрения качества технологий, доступности их услуг", - добавил Хинштейн.
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