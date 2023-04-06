https://ria.ru/20230406/proekt-1863519960.html

Хинштейн рассказал об обсуждении проекта стратегии развития отрасли связи

Хинштейн рассказал об обсуждении проекта стратегии развития отрасли связи - РИА Новости, 06.04.2023

Хинштейн рассказал об обсуждении проекта стратегии развития отрасли связи

В настоящее время обсуждается итоговый проект стратегии развития отрасли связи, так как базовый закон "О связи" уже устарел, сообщил глава думского комитета по... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:18

2023-04-06T16:18

2023-04-06T16:18

россия

технологии

александр хинштейн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590860605_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_6b4ea5056a4a21887d541d8b33be4bd4.jpg

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. В настоящее время обсуждается итоговый проект стратегии развития отрасли связи, так как базовый закон "О связи" уже устарел, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. "Вызовы современного мира и скорость, с которой меняется цифровой ландшафт, призывают в принципе пересмотреть подход к законодательству - в нынешнем году мы будем отмечать 20-летие принятия базового ФЗ "О связи". Стоит признать, что во многом он устарел и отстал от реалий отрасли. Сейчас обсуждается в сжатые сроки итоговый проект стратегии развития отрасли связи", - сказал он на российском форуме по управлению интернетом (RIGF). Хинштейн при этом добавил, что в РФ объективно хорошая экономическая ситуация с точки зрения развития цифровой сферы. "При этом показатель роста у нас объективно снижается… Если мы не будем совершать сейчас каких-то прорывных действий не штатных, а экстраординарных, то мы очень быстро утратим сегодняшние существующие показатели, сегодняшние позиции… Останемся ли мы ИТ-державой, зависит только от нас… с точки зрения качества технологий, доступности их услуг", - добавил Хинштейн.

https://ria.ru/20230208/shantazh-1850692792.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, технологии, александр хинштейн