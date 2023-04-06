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Стало известно, сколько россияне тратят на продукты - РИА Новости, 06.04.2023
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13:35 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/produkty-1863459740.html
Стало известно, сколько россияне тратят на продукты
Стало известно, сколько россияне тратят на продукты - РИА Новости, 06.04.2023
Стало известно, сколько россияне тратят на продукты
Затраты россиян на покупку продуктов питания в месяц в основном составляют от 6 тысяч до 30 тысяч рублей, при этом более половины граждан считают, что за... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:35
2023-04-06T13:35
общество
россия
фонд "росконгресс"
еда
продукты
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Затраты россиян на покупку продуктов питания в месяц в основном составляют от 6 тысяч до 30 тысяч рублей, при этом более половины граждан считают, что за последний год качество их питания не изменилось, говорится в опубликованном в четверг совместном исследовании НАФИ и Росконгресса. При этом более половины жителей России удовлетворены как качеством собственного питания, так и количеством потребляемых продуктов и считают, что за последний год качество их питания не изменилось. Об ухудшении качества своего питания за последний год говорит пятая часть россиян (19%). Самое популярное место для покупок продуктов – небольшой супермаркет, так сообщили 80% опрошенных. На втором месте – гипермаркеты (49%), основное преимущество которых, как правило- в широте ассортимента. При этом подавляющее большинство (90%) стараются покупать продукты питания знакомых марок, более половины (59%) скорее отдадут предпочтение вкусным продуктам, нежели полезным. "Практически половина россиян (46%) обращают внимание на маркировку "био", "эко" или "органик", но не придают ей особого значения" - отмечается в материалах. В основном жители России едят или перекусывают 3–4 раза в день (66%). Почти половина россиян (49%) готовят еду дома практически ежедневно. При этом большинство опрошенных (61%) считают себя хорошо знакомыми с правилами питания, помогающими поддерживать здоровье организма. Недостаточной свою осведомленность о таких принципах находят почти треть опрошенных (32%): чаще всего это молодые люди 18–24 лет (38%), мужчины (39% против 27% среди женщин), представители рабочих специальностей (41%). В материалах отмечается, что четверть участников исследования (25%) не соблюдают никаких ограничений, связанных с питанием. "Топ-5 самоограничений, которые все же стараются соблюдать россияне - отказ от потребления некачественных продуктов, газированных напитков и алкоголя, а также от поздних ужинов и жирной пищи", - пишут авторы.
https://ria.ru/20230401/buterbrodeks-1862322522.html
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общество, россия, фонд "росконгресс", еда, продукты
Общество, Россия, Фонд "Росконгресс", Еда, Продукты
Стало известно, сколько россияне тратят на продукты

Исследование НАФИ: россияне тратят на продукты от шести до 30 тысяч рублей в месяц

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПокупатели в гипермаркете
Покупатели в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупатели в гипермаркете . Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Затраты россиян на покупку продуктов питания в месяц в основном составляют от 6 тысяч до 30 тысяч рублей, при этом более половины граждан считают, что за последний год качество их питания не изменилось, говорится в опубликованном в четверг совместном исследовании НАФИ и Росконгресса.
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"Затраты россиян на покупку продуктов питания в месяц в основном составляют от 6 тысяч до 30 тысяч рублей. 82% россиян, выбирая продукты, ориентируются в первую очередь на цену. Для 88% при покупке продуктов важны скидки, акции", - говорится в материалах. Исследование включает обзор международных тенденций, проводилось среди жителей всех федеральных округов РФ старше 18 лет на исследовательской платформе НАФИ.
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При этом более половины жителей России удовлетворены как качеством собственного питания, так и количеством потребляемых продуктов и считают, что за последний год качество их питания не изменилось. Об ухудшении качества своего питания за последний год говорит пятая часть россиян (19%).
Самое популярное место для покупок продуктов – небольшой супермаркет, так сообщили 80% опрошенных. На втором месте – гипермаркеты (49%), основное преимущество которых, как правило- в широте ассортимента. При этом подавляющее большинство (90%) стараются покупать продукты питания знакомых марок, более половины (59%) скорее отдадут предпочтение вкусным продуктам, нежели полезным. "Практически половина россиян (46%) обращают внимание на маркировку "био", "эко" или "органик", но не придают ей особого значения" - отмечается в материалах.
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В основном жители России едят или перекусывают 3–4 раза в день (66%). Почти половина россиян (49%) готовят еду дома практически ежедневно. При этом большинство опрошенных (61%) считают себя хорошо знакомыми с правилами питания, помогающими поддерживать здоровье организма. Недостаточной свою осведомленность о таких принципах находят почти треть опрошенных (32%): чаще всего это молодые люди 18–24 лет (38%), мужчины (39% против 27% среди женщин), представители рабочих специальностей (41%).
В материалах отмечается, что четверть участников исследования (25%) не соблюдают никаких ограничений, связанных с питанием. "Топ-5 самоограничений, которые все же стараются соблюдать россияне - отказ от потребления некачественных продуктов, газированных напитков и алкоголя, а также от поздних ужинов и жирной пищи", - пишут авторы.
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