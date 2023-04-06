https://ria.ru/20230406/produkty-1863459740.html

Стало известно, сколько россияне тратят на продукты

Стало известно, сколько россияне тратят на продукты - РИА Новости, 06.04.2023

Стало известно, сколько россияне тратят на продукты

Затраты россиян на покупку продуктов питания в месяц в основном составляют от 6 тысяч до 30 тысяч рублей, при этом более половины граждан считают, что за... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:35

2023-04-06T13:35

2023-04-06T13:35

общество

россия

фонд "росконгресс"

еда

продукты

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Затраты россиян на покупку продуктов питания в месяц в основном составляют от 6 тысяч до 30 тысяч рублей, при этом более половины граждан считают, что за последний год качество их питания не изменилось, говорится в опубликованном в четверг совместном исследовании НАФИ и Росконгресса. При этом более половины жителей России удовлетворены как качеством собственного питания, так и количеством потребляемых продуктов и считают, что за последний год качество их питания не изменилось. Об ухудшении качества своего питания за последний год говорит пятая часть россиян (19%). Самое популярное место для покупок продуктов – небольшой супермаркет, так сообщили 80% опрошенных. На втором месте – гипермаркеты (49%), основное преимущество которых, как правило- в широте ассортимента. При этом подавляющее большинство (90%) стараются покупать продукты питания знакомых марок, более половины (59%) скорее отдадут предпочтение вкусным продуктам, нежели полезным. "Практически половина россиян (46%) обращают внимание на маркировку "био", "эко" или "органик", но не придают ей особого значения" - отмечается в материалах. В основном жители России едят или перекусывают 3–4 раза в день (66%). Почти половина россиян (49%) готовят еду дома практически ежедневно. При этом большинство опрошенных (61%) считают себя хорошо знакомыми с правилами питания, помогающими поддерживать здоровье организма. Недостаточной свою осведомленность о таких принципах находят почти треть опрошенных (32%): чаще всего это молодые люди 18–24 лет (38%), мужчины (39% против 27% среди женщин), представители рабочих специальностей (41%). В материалах отмечается, что четверть участников исследования (25%) не соблюдают никаких ограничений, связанных с питанием. "Топ-5 самоограничений, которые все же стараются соблюдать россияне - отказ от потребления некачественных продуктов, газированных напитков и алкоголя, а также от поздних ужинов и жирной пищи", - пишут авторы.

https://ria.ru/20230401/buterbrodeks-1862322522.html

https://ria.ru/20230213/ozhirenie-1851276080.html

https://ria.ru/20230223/vrach-1853913894.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, фонд "росконгресс", еда, продукты