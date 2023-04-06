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Прокурор попросил суд приговорить Кара-Мурзу* к 25 годам колонии - РИА Новости, 06.04.2023
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17:54 06.04.2023 (обновлено: 20:20 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/prigovor-1863553907.html
Прокурор попросил суд приговорить Кара-Мурзу* к 25 годам колонии
Прокурор попросил суд приговорить Кара-Мурзу* к 25 годам колонии - РИА Новости, 06.04.2023
Прокурор попросил суд приговорить Кара-Мурзу* к 25 годам колонии
Прокурор попросил суд приговорить оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии по делу о госизмене и распространении фейков про армию,... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:54
2023-04-06T20:20
происшествия
россия
аризона
владимир кара-мурза
вадим прохоров
сша
следственный комитет россии (ск рф)
владимир кара-мурза-младший
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Прокурор попросил суд приговорить оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии по делу о госизмене и распространении фейков про армию, сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.Слушания проходят в Мосгорсуде в закрытом режиме из-за грифа "секретно".По данным следствия, Кара-Мурза огласил в палате представителей американского штата Аризона заведомо ложную информацию об использовании вооруженных сил для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ на Украине.Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело — о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 Уголовного кодекса России ("Госизмена"), которая предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в Ассамблее НАТО, Хельсинкском комитете в Осло, а также в США. Все три дела объединили в одно производство. Как заявил РИА Новости адвокат политика Вадим Прохоров, это первый случай, когда дело о госизмене расследует Следственный комитет — все остальные ведет ФСБ.Владимир Кара-Мурза — младший — участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230313/vina-1857638183.html
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происшествия, россия, аризона, владимир кара-мурза, вадим прохоров, сша, следственный комитет россии (ск рф), владимир кара-мурза-младший, московский городской суд, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Аризона, Владимир Кара-Мурза, Вадим Прохоров, США, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Кара-Мурза-младший, Московский городской суд, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Прокурор попросил суд приговорить Кара-Мурзу* к 25 годам колонии

Прокурор попросил суд приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОппозиционный политик Владимир Кара-Мурза*
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза* - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза*. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Прокурор попросил суд приговорить оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии по делу о госизмене и распространении фейков про армию, сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.
«

"Сегодня состоялись прения, <...> прокурор запросил 25 лет лишения свободы", — сказала юрист.

Слушания проходят в Мосгорсуде в закрытом режиме из-за грифа "секретно".
По данным следствия, Кара-Мурза огласил в палате представителей американского штата Аризона заведомо ложную информацию об использовании вооруженных сил для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ на Украине.
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело — о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 Уголовного кодекса России ("Госизмена"), которая предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в Ассамблее НАТО, Хельсинкском комитете в Осло, а также в США. Все три дела объединили в одно производство. Как заявил РИА Новости адвокат политика Вадим Прохоров, это первый случай, когда дело о госизмене расследует Следственный комитет — все остальные ведет ФСБ.
Владимир Кара-Мурза — младший — участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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ПроисшествияРоссияАризонаВладимир Кара-МурзаВадим ПрохоровСШАСледственный комитет России (СК РФ)Владимир Кара-Мурза-младшийМосковский городской судНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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