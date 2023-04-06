https://ria.ru/20230406/prigovor-1863553907.html

Прокурор попросил суд приговорить Кара-Мурзу* к 25 годам колонии

Прокурор попросил суд приговорить Кара-Мурзу* к 25 годам колонии - РИА Новости, 06.04.2023

Прокурор попросил суд приговорить Кара-Мурзу* к 25 годам колонии

Прокурор попросил суд приговорить оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии по делу о госизмене и распространении фейков про армию,... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:54

2023-04-06T17:54

2023-04-06T20:20

происшествия

россия

аризона

владимир кара-мурза

вадим прохоров

сша

следственный комитет россии (ск рф)

владимир кара-мурза-младший

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Прокурор попросил суд приговорить оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии по делу о госизмене и распространении фейков про армию, сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.Слушания проходят в Мосгорсуде в закрытом режиме из-за грифа "секретно".По данным следствия, Кара-Мурза огласил в палате представителей американского штата Аризона заведомо ложную информацию об использовании вооруженных сил для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ на Украине.Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело — о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 Уголовного кодекса России ("Госизмена"), которая предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в Ассамблее НАТО, Хельсинкском комитете в Осло, а также в США. Все три дела объединили в одно производство. Как заявил РИА Новости адвокат политика Вадим Прохоров, это первый случай, когда дело о госизмене расследует Следственный комитет — все остальные ведет ФСБ.Владимир Кара-Мурза — младший — участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230313/vina-1857638183.html

https://ria.ru/20220301/gosizmena-1775743640.html

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