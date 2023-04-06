https://ria.ru/20230406/priamure-1863501888.html

По поручению губернатора Приамурья купили новую мебель в Бурейскую больницу

По поручению губернатора Приамурья купили новую мебель в Бурейскую больницу - РИА Новости, 06.04.2023

По поручению губернатора Приамурья купили новую мебель в Бурейскую больницу

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил выделить финансирование на новую мебель в Бурейскую больницу, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T15:19

2023-04-06T15:19

2023-04-06T15:19

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863498105_0:82:1920:1162_1920x0_80_0_0_ef0f50848fe851d9963cde554ab41b11.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил выделить финансирование на новую мебель в Бурейскую больницу, сообщает правительство Амурской области. В ходе инспекции медучреждения глава региона оценил качество и темп ремонта и обратил внимание на мебель и оборудование, которым будет укомплектована больница после ремонта. "К завершению ремонта необходимо в медучреждение закупить современную мебель. Здесь ни кроватей, ни тумбочек, ничего старого не должно быть. Все объекты здравоохранения области должны соответствовать современным требованиям, необходимым для комфортного и качественного оказания медицинской помощи людям", - сказал Орлов. Губернатор подчеркнул, что на эти цели выделяется серьезное финансирование, на ремонт Бурейской больницы направлено более 220 миллионов рублей. Он поручил Минздраву подготовить заявку на мебель, а Минфину обеспечить финансирование. Уточняется, что работы в медицинском учреждении стартовали в ноябре прошлого года. Сейчас ремонт завершен на четвертом этаже в терапевтическом отделении. На втором и третьем этажах, а также в подвале идут демонтажные работы. Завершается ремонт кровли. Кроме того, подрядчик начал приводить в порядок фасад здания. Бурейская больница рассчитана на 65 коек круглосуточного стационара и 35 коек дневного стационара при поликлинике. Как отметила главный врач Ольга Тульская, здание ремонтируется поэтапно, поэтому работа не приостанавливалось, пациенты получают необходимую помощь, как в поликлинике, так и в стационаре. Подрядчик планирует завершить работы к осени 2023 года.

https://ria.ru/20221205/sotrudnichestvo-1836417339.html

https://ria.ru/20230402/priamure-1862421533.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

амурская область, василий орлов (губернатор), министерство финансов рф (минфин россии), общество