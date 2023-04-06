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По поручению губернатора Приамурья купили новую мебель в Бурейскую больницу - РИА Новости, 06.04.2023
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Амурская область
Амурская область
 
15:19 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/priamure-1863501888.html
По поручению губернатора Приамурья купили новую мебель в Бурейскую больницу
По поручению губернатора Приамурья купили новую мебель в Бурейскую больницу - РИА Новости, 06.04.2023
По поручению губернатора Приамурья купили новую мебель в Бурейскую больницу
Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил выделить финансирование на новую мебель в Бурейскую больницу, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:19
2023-04-06T15:19
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
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общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил выделить финансирование на новую мебель в Бурейскую больницу, сообщает правительство Амурской области. В ходе инспекции медучреждения глава региона оценил качество и темп ремонта и обратил внимание на мебель и оборудование, которым будет укомплектована больница после ремонта. "К завершению ремонта необходимо в медучреждение закупить современную мебель. Здесь ни кроватей, ни тумбочек, ничего старого не должно быть. Все объекты здравоохранения области должны соответствовать современным требованиям, необходимым для комфортного и качественного оказания медицинской помощи людям", - сказал Орлов. Губернатор подчеркнул, что на эти цели выделяется серьезное финансирование, на ремонт Бурейской больницы направлено более 220 миллионов рублей. Он поручил Минздраву подготовить заявку на мебель, а Минфину обеспечить финансирование. Уточняется, что работы в медицинском учреждении стартовали в ноябре прошлого года. Сейчас ремонт завершен на четвертом этаже в терапевтическом отделении. На втором и третьем этажах, а также в подвале идут демонтажные работы. Завершается ремонт кровли. Кроме того, подрядчик начал приводить в порядок фасад здания. Бурейская больница рассчитана на 65 коек круглосуточного стационара и 35 коек дневного стационара при поликлинике. Как отметила главный врач Ольга Тульская, здание ремонтируется поэтапно, поэтому работа не приостанавливалось, пациенты получают необходимую помощь, как в поликлинике, так и в стационаре. Подрядчик планирует завершить работы к осени 2023 года.
https://ria.ru/20221205/sotrudnichestvo-1836417339.html
https://ria.ru/20230402/priamure-1862421533.html
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амурская область, василий орлов (губернатор), министерство финансов рф (минфин россии), общество
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество
По поручению губернатора Приамурья купили новую мебель в Бурейскую больницу

Губернатор Приамурья Орлов поручил выделить средства на новую мебель в Бурейскую больницу

© Фото : правительство Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов во время посещения Бурейской больницы
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время посещения Бурейской больницы - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : правительство Амурской области
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время посещения Бурейской больницы
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил выделить финансирование на новую мебель в Бурейскую больницу, сообщает правительство Амурской области.
В ходе инспекции медучреждения глава региона оценил качество и темп ремонта и обратил внимание на мебель и оборудование, которым будет укомплектована больница после ремонта.
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"К завершению ремонта необходимо в медучреждение закупить современную мебель. Здесь ни кроватей, ни тумбочек, ничего старого не должно быть. Все объекты здравоохранения области должны соответствовать современным требованиям, необходимым для комфортного и качественного оказания медицинской помощи людям", - сказал Орлов.
Губернатор подчеркнул, что на эти цели выделяется серьезное финансирование, на ремонт Бурейской больницы направлено более 220 миллионов рублей. Он поручил Минздраву подготовить заявку на мебель, а Минфину обеспечить финансирование.
Уточняется, что работы в медицинском учреждении стартовали в ноябре прошлого года. Сейчас ремонт завершен на четвертом этаже в терапевтическом отделении. На втором и третьем этажах, а также в подвале идут демонтажные работы. Завершается ремонт кровли. Кроме того, подрядчик начал приводить в порядок фасад здания.
Бурейская больница рассчитана на 65 коек круглосуточного стационара и 35 коек дневного стационара при поликлинике. Как отметила главный врач Ольга Тульская, здание ремонтируется поэтапно, поэтому работа не приостанавливалось, пациенты получают необходимую помощь, как в поликлинике, так и в стационаре. Подрядчик планирует завершить работы к осени 2023 года.
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Амурская областьАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Министерство финансов РФ (Минфин России)Общество
 
 
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