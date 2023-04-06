https://ria.ru/20230406/preparat-1863533560.html

В Росздравнадзоре заявили о наличии в России аналогов "Оземпика"

В Росздравнадзоре заявили о наличии в России аналогов "Оземпика" - РИА Новости, 06.04.2023

В Росздравнадзоре заявили о наличии в России аналогов "Оземпика"

На российском рынке имеется несколько аналогов датского препарата от диабета "Оземпик", производитель которого планирует прекратить поставки в Россию, сообщила... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:56

2023-04-06T16:56

2023-04-06T16:56

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. На российском рынке имеется несколько аналогов датского препарата от диабета "Оземпик", производитель которого планирует прекратить поставки в Россию, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. В ноябре 2022 года в Росздравнадзор поступило уведомление от компании-производителя датского препарата "Оземпик" о планируемом прекращении поставок на территорию России. Однако препарат будет доступен для пациентов по меньшей мере до декабря 2023 года. "На российском фармацевтическом рынке существуют аналоги данного препарата: взаимозаменяемые в рамках фармакотерапевтической группы препараты с МНН (международным непатентованным наименованием - ред.) Семаглутид, Эксенатид, Дулаглутид, Лираглутид", - говорится в сообщении. За три месяца 2023 года в гражданский оборот было выпущено около 94 тысяч упаковок таких лекарственных средств, уточнили в пресс-службе. При этом в конце января текущего года в гражданский оборот было введено порядка 18,5 тысяч упаковок и препарата "Оземпик", его поставки продолжатся по меньшей мере до декабря 2023 года, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230313/preparat-1857474910.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, общество