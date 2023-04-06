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В Польше рассказали о жуткой правде, которую подтвердили украинские беженцы - РИА Новости, 06.04.2023
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02:40 06.04.2023 (обновлено: 10:27 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/pravda-1863359323.html
В Польше рассказали о жуткой правде, которую подтвердили украинские беженцы
В Польше рассказали о жуткой правде, которую подтвердили украинские беженцы - РИА Новости, 06.04.2023
В Польше рассказали о жуткой правде, которую подтвердили украинские беженцы
Приехавшие в Польшу беженцы убедили в необходимости денацификации Украины, написал обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T02:40
2023-04-06T10:27
в мире
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Приехавшие в Польшу беженцы убедили в необходимости денацификации Украины, написал обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.По его мнению, наплыв украинцев ставит Европу в ситуацию экзистенциальной опасности. Помимо беженцев, приехало множество нацистов, которые нападали на беззащитных демонстрантов, подожгли людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году и были участниками преступлений "Азова"* в Донбассе, добавил Ренкас."Массовая миграция украинского населения на территорию Евросоюза угрожает дестабилизацией как минимум в макрорегиональном масштабе, ведет к дезорганизации наших экономик и выводит нас на конфронтацию с врагом, который ошибочно считался побежденным: с нацизмом", — отметил журналист.Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 28 марта текущего года в Европу приехали 8 172 311 украинских беженцев, из них более пяти миллионов человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.По данным польских властей, в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего в Польше проживают 2,3 миллиона украинцев.* Террористическая организация, запрещенная в России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230401/polsha-1862306529.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230325/aktsiya-1860570244.html
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в мире, украина, польша, европа
В мире, Украина, Польша, Европа
В Польше рассказали о жуткой правде, которую подтвердили украинские беженцы

Myśl Polska: приехавшие в Польшу беженцы с Украины показали необходимость ее денацификации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Украинские беженцы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Приехавшие в Польшу беженцы убедили в необходимости денацификации Украины, написал обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.
«

"Мы наблюдаем у приезжих последствия многолетней нацистской идеологической обработки. Государственный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев. <…> Украина — это территория, где абсолютно необходима денацификация", — заявил он.

По его мнению, наплыв украинцев ставит Европу в ситуацию экзистенциальной опасности. Помимо беженцев, приехало множество нацистов, которые нападали на беззащитных демонстрантов, подожгли людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году и были участниками преступлений "Азова"* в Донбассе, добавил Ренкас.
"Массовая миграция украинского населения на территорию Евросоюза угрожает дестабилизацией как минимум в макрорегиональном масштабе, ведет к дезорганизации наших экономик и выводит нас на конфронтацию с врагом, который ошибочно считался побежденным: с нацизмом", — отметил журналист.
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Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 28 марта текущего года в Европу приехали 8 172 311 украинских беженцев, из них более пяти миллионов человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.
По данным польских властей, в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего в Польше проживают 2,3 миллиона украинцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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