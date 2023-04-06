В Польше рассказали о жуткой правде, которую подтвердили украинские беженцы
Myśl Polska: приехавшие в Польшу беженцы с Украины показали необходимость ее денацификации
Украинские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Приехавшие в Польшу беженцы убедили в необходимости денацификации Украины, написал обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.
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"Мы наблюдаем у приезжих последствия многолетней нацистской идеологической обработки. Государственный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев. <…> Украина — это территория, где абсолютно необходима денацификация", — заявил он.
По его мнению, наплыв украинцев ставит Европу в ситуацию экзистенциальной опасности. Помимо беженцев, приехало множество нацистов, которые нападали на беззащитных демонстрантов, подожгли людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году и были участниками преступлений "Азова"* в Донбассе, добавил Ренкас.
"Массовая миграция украинского населения на территорию Евросоюза угрожает дестабилизацией как минимум в макрорегиональном масштабе, ведет к дезорганизации наших экономик и выводит нас на конфронтацию с врагом, который ошибочно считался побежденным: с нацизмом", — отметил журналист.
Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 28 марта текущего года в Европу приехали 8 172 311 украинских беженцев, из них более пяти миллионов человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.
По данным польских властей, в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего в Польше проживают 2,3 миллиона украинцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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