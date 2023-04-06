https://ria.ru/20230406/pravda-1863359323.html

В Польше рассказали о жуткой правде, которую подтвердили украинские беженцы

В Польше рассказали о жуткой правде, которую подтвердили украинские беженцы - РИА Новости, 06.04.2023

В Польше рассказали о жуткой правде, которую подтвердили украинские беженцы

Приехавшие в Польшу беженцы убедили в необходимости денацификации Украины, написал обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T02:40

2023-04-06T02:40

2023-04-06T10:27

в мире

украина

польша

европа

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Приехавшие в Польшу беженцы убедили в необходимости денацификации Украины, написал обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.По его мнению, наплыв украинцев ставит Европу в ситуацию экзистенциальной опасности. Помимо беженцев, приехало множество нацистов, которые нападали на беззащитных демонстрантов, подожгли людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году и были участниками преступлений "Азова"* в Донбассе, добавил Ренкас."Массовая миграция украинского населения на территорию Евросоюза угрожает дестабилизацией как минимум в макрорегиональном масштабе, ведет к дезорганизации наших экономик и выводит нас на конфронтацию с врагом, который ошибочно считался побежденным: с нацизмом", — отметил журналист.Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 28 марта текущего года в Европу приехали 8 172 311 украинских беженцев, из них более пяти миллионов человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.По данным польских властей, в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего в Польше проживают 2,3 миллиона украинцев.* Террористическая организация, запрещенная в России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230401/polsha-1862306529.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230325/aktsiya-1860570244.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, польша, европа