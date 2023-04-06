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В Швеции заявили, что виновники подрыва "Северных потоков" неясны - РИА Новости, 06.04.2023
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10:14 06.04.2023 (обновлено: 10:31 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/potoki-1863389586.html
В Швеции заявили, что виновники подрыва "Северных потоков" неясны
В Швеции заявили, что виновники подрыва "Северных потоков" неясны - РИА Новости, 06.04.2023
В Швеции заявили, что виновники подрыва "Северных потоков" неясны
Шведский прокурор Матс Люнгквист заявил, что ясности относительно того, кто стоит за подрывом газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", нет, и найти РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:14
2023-04-06T10:31
авария на "северных потоках"
швеция
в мире
северный поток
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ЦЮРИХ, 6 апр – РИА Новости. Шведский прокурор Матс Люнгквист заявил, что ясности относительно того, кто стоит за подрывом газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", нет, и найти ответственных будет непросто."Мы надеемся, что нам удастся установить, кто совершил это преступление, но следует отметить, что это, вероятно, будет непросто, учитывая обстоятельства", - говорится в заявлении Люнгквиста, который ведет расследование по факту подрывов газопроводов.Он добавил, что "домыслы" относительно случившегося не влияют на ход расследования, "которое опирается на факты и информацию, полученную в результате анализа, осмотра места преступления и сотрудничества с властями Швеции и других стран".
https://ria.ru/20230403/ataka-1862772651.html
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авария на "северных потоках", швеция, в мире, северный поток
Авария на "Северных потоках", Швеция, В мире, Северный поток
В Швеции заявили, что виновники подрыва "Северных потоков" неясны

Шведский прокурор Люнгквист: нет ясности, кто стоит за подрывом "Северных потоков"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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ЦЮРИХ, 6 апр – РИА Новости. Шведский прокурор Матс Люнгквист заявил, что ясности относительно того, кто стоит за подрывом газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", нет, и найти ответственных будет непросто.
"Мы надеемся, что нам удастся установить, кто совершил это преступление, но следует отметить, что это, вероятно, будет непросто, учитывая обстоятельства", - говорится в заявлении Люнгквиста, который ведет расследование по факту подрывов газопроводов.
Он добавил, что "домыслы" относительно случившегося не влияют на ход расследования, "которое опирается на факты и информацию, полученную в результате анализа, осмотра места преступления и сотрудничества с властями Швеции и других стран".
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
Запад не хочет знать виновных в атаке на "Северные потоки", пишут СМИ
3 апреля, 22:01
 
Авария на "Северных потоках"ШвецияВ миреСеверный поток
 
 
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