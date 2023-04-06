https://ria.ru/20230406/potoki-1863389586.html

В Швеции заявили, что виновники подрыва "Северных потоков" неясны

В Швеции заявили, что виновники подрыва "Северных потоков" неясны - РИА Новости, 06.04.2023

В Швеции заявили, что виновники подрыва "Северных потоков" неясны

Шведский прокурор Матс Люнгквист заявил, что ясности относительно того, кто стоит за подрывом газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", нет, и найти РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T10:14

2023-04-06T10:14

2023-04-06T10:31

авария на "северных потоках"

швеция

в мире

северный поток

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ЦЮРИХ, 6 апр – РИА Новости. Шведский прокурор Матс Люнгквист заявил, что ясности относительно того, кто стоит за подрывом газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", нет, и найти ответственных будет непросто."Мы надеемся, что нам удастся установить, кто совершил это преступление, но следует отметить, что это, вероятно, будет непросто, учитывая обстоятельства", - говорится в заявлении Люнгквиста, который ведет расследование по факту подрывов газопроводов.Он добавил, что "домыслы" относительно случившегося не влияют на ход расследования, "которое опирается на факты и информацию, полученную в результате анализа, осмотра места преступления и сотрудничества с властями Швеции и других стран".

https://ria.ru/20230403/ataka-1862772651.html

швеция

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авария на "северных потоках", швеция, в мире, северный поток