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Киев потерял 130 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 06.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:41 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/poteri-1863570609.html
Киев потерял 130 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
Киев потерял 130 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 06.04.2023
Киев потерял 130 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
Киев потерял за сутки около 130 военнослужащих на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:41
2023-04-06T18:41
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Киев потерял за сутки около 130 военнослужащих на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречная, Песчаное и Масютовка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовское, Артемовка Луганской Народной Республики и Першотравневое Харьковской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сказали в ведомстве. На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения войск Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка Луганской Народной Республики. "Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", самоходная минометная установка "Нона", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - отметили в министерстве.
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в мире, киев, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев потерял 130 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны: Киев потерял около 130 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе
Украинский солдат в окопе - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Киев потерял за сутки около 130 военнослужащих на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречная, Песчаное и Масютовка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовское, Артемовка Луганской Народной Республики и Першотравневое Харьковской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения войск Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка Луганской Народной Республики.
"Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", самоходная минометная установка "Нона", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - отметили в министерстве.
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