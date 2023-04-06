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Киев потерял 130 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

Киев потерял 130 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 06.04.2023

Киев потерял 130 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

Киев потерял за сутки около 130 военнослужащих на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T18:41

2023-04-06T18:41

2023-04-06T18:41

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Киев потерял за сутки около 130 военнослужащих на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречная, Песчаное и Масютовка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовское, Артемовка Луганской Народной Республики и Першотравневое Харьковской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сказали в ведомстве. На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения войск Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка Луганской Народной Республики. "Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", самоходная минометная установка "Нона", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - отметили в министерстве.

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в мире, киев, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность