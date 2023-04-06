https://ria.ru/20230406/posolstvo-1863594658.html

Источник прокомментировал идею забрать участок у посольства России в Киеве

Источник прокомментировал идею забрать участок у посольства России в Киеве - РИА Новости, 06.04.2023

Источник прокомментировал идею забрать участок у посольства России в Киеве

Предложение забрать участок у посольства РФ в Киеве нарушает Венскую конвенцию, принцип взаимности; местные власти обязаны обеспечить неприкосновенность... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T19:53

2023-04-06T19:53

2023-04-06T19:57

россия

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коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 6 апр-РИА Новости. Предложение забрать участок у посольства РФ в Киеве нарушает Венскую конвенцию, принцип взаимности; местные власти обязаны обеспечить неприкосновенность находящихся на их территории посольств. Российская сторона свои обязательства в отношении украинского посольства в Москве выполняет, сообщил РИА Новости источник в Москве."Подобные решения нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и принцип взаимности",- сказал он."Как известно, помещения посольств и все, что в них находится, пользуются неприкосновенностью и иммунитетом. Местные власти обязаны их обеспечивать",- добавил источник. " С нашей стороны такие обязательства в отношении здания и территории украинского посольства в Москве выполняются",- заключил он.Ранее депутат горсовета от партии "Слуга народа" Лилия Пашинная заявила, что Киевский городской совет может забрать земельный участок у посольства России."Наша фракция инициировала разрыв договора аренды земли, предоставленной посольству России, и будет инициировать национализацию помещения посольства России", - сказала депутат, ее слова приводятся на сайте партии.Пашинная заявила, что такое решение связано с разрывом дипломатических отношений между Украиной и Россией и специальной военной операцией на Украине.

https://ria.ru/20230406/zhirinovskiy-1863539479.html

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россия, киев, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, москва, киевский городской совет, коммерческая недвижимость