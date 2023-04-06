https://ria.ru/20230406/pomosch-1863482257.html

Госдума приняла закон об уточнении правил оказания первой помощи

Госдума приняла закон об уточнении правил оказания первой помощи - РИА Новости, 06.04.2023

Госдума приняла закон об уточнении правил оказания первой помощи

Госдума в четверг приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект об уточнении правил оказания первой помощи и определении самого понятия в... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:30

2023-04-06T14:30

2023-04-06T14:30

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госдума в четверг приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект об уточнении правил оказания первой помощи и определении самого понятия в законодательстве. Так, поправками добавляется само определение понятия первой помощи в законе "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". "Первая помощь – комплекс мероприятий, направленных на сохранение и поддержание жизни и здоровья пострадавших и проводимых при несчастных случаях, травмах, ранениях, поражениях, отравлениях, других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью пострадавших, до оказания медицинской помощи", - указывается в законе. При этом уточняется, что первая помощь должна будет оказываться лицами, "обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами". В это число войдут в том числе сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие, сотрудники противопожарной службы, спасатели, а также сами пострадавшие или находящиеся вблизи лица, в предусмотренных законом случаях. Последние две ситуации прописываются в законе как "самопомощь" и "взаимопомощь". Минздрав РФ, согласно закону, сможет утверждать: перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, перечень мероприятий по оказанию первой помощи, последовательность проведения мероприятий по ее оказанию. Также министерство сможет утверждать требования к комплектации укладок, наборов, комплектов и аптечек для оказания первой помощи с применением медизделий и лекарств. При этом в редакции второго чтения в документе планировалось разделить понятия базовой первой помощи и расширенной, но после согласования с профильным министерством, депутаты от этого отказались. Об этом ранее заявлял глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Политик отмечал, что первая помощь должна быть единой и комплексной.

https://ria.ru/20221003/pomosch-1821192795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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