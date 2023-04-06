https://ria.ru/20230406/polsha-1863601227.html
В Польше испугались появления нового государства у границ России
В Польше испугались появления нового государства у границ России - РИА Новости, 06.04.2023
В Польше испугались появления нового государства у границ России
Идея создания единого государства с Украиной опасна, не отвечает интересам Варшавы и далека от реальности, заявила бывший посол Польши в России Катажина... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T20:38
2023-04-06T20:38
2023-04-06T21:07
в мире
польша
россия
украина
катажина пелчинская-наленч
евросоюз
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Идея создания единого государства с Украиной опасна, не отвечает интересам Варшавы и далека от реальности, заявила бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч в эфире RMF FM.Пелчинская-Наленч признала, что сама мысль об унии может казаться привлекательной, но воплотить ее на практике было бы невозможно."Это не обеспечило бы ни экономического, ни социального, ни политического благополучия для обеих наших стран", — добавила экс-посол.Спикер полагает, что Варшаве следует ставить на первое место свои интересы. Так, по ее мнению, важно организовать восстановление Украины на деньги ЕС и Запада таким образом, чтобы это было выгодно Польше.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230406/granitsa-1863429531.html
https://ria.ru/20230405/ukraina-1863326917.html
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в мире, польша, россия, украина, катажина пелчинская-наленч, евросоюз
В мире, Польша, Россия, Украина, Катажина Пелчинская-Наленч, Евросоюз
В Польше испугались появления нового государства у границ России
Экс-посол Польши в России Пелчинская-Наленч: идея польско-украинской унии нереализуема