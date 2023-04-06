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Полтора метра на человека. Польша обеспечит убежищами 128 процентов граждан - РИА Новости, 06.04.2023
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15:05 06.04.2023 (обновлено: 15:06 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/polsha-1863497063.html
Полтора метра на человека. Польша обеспечит убежищами 128 процентов граждан
Полтора метра на человека. Польша обеспечит убежищами 128 процентов граждан - РИА Новости, 06.04.2023
Полтора метра на человека. Польша обеспечит убежищами 128 процентов граждан
Польша может обеспечить убежищами 128% своего населения, сообщил журналистам главный комендант Государственной пожарной стражи республики Анджей Бартковяк. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:05
2023-04-06T15:06
в мире
польша
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ВАРШАВА, 6 апр - РИА Новости. Польша может обеспечить убежищами 128% своего населения, сообщил журналистам главный комендант Государственной пожарной стражи республики Анджей Бартковяк. Он пояснил, что в случае мест временного укрытия "речь идет о подвалах, подземных гаражах, многоуровневых гаражах, костелах, школах – о тех местах, где конструкция соответствует тому, что мы там можем укрыться от атмосферных явлений, ветра, осадков". Под другими местами защиты понимаются негерметичные убежища. "Профессиональные же убежища – герметичные, где мы можем укрыться от более серьезных угроз", - рассказал комендант. Он отметил, что в убежищах на каждого укрывающегося там человека предусмотрено 1,5 квадратных метра площади. В свою очередь заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик рассказал, что инвентаризация убежищ в стране по приказу министра Мариуша Каминьского началась в октябре 2022 года, а закончилась в феврале 2023. "Физическое участие в инвентаризации приняли более 13 тысяч сотрудников Государственной пожарной стражи - 40% личного состава этого ведомства", - сказал он. По словам замминистра, уже в четверг будет доступно приложение, где каждый может узнать месторасположение ближайшего к своей локализации укрытия.
https://ria.ru/20230401/polsha-1862304735.html
https://ria.ru/20230325/ukraina-1860507634.html
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в мире, польша
В мире, Польша
Полтора метра на человека. Польша обеспечит убежищами 128 процентов граждан

Шеф пожарной стражи Бартковяк: Польша может обеспечить убежищами 128 процентов населения

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на Свентокшиский мост через Вислу в Варшаве
Вид на Свентокшиский мост через Вислу в Варшаве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на Свентокшиский мост через Вислу в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 апр - РИА Новости. Польша может обеспечить убежищами 128% своего населения, сообщил журналистам главный комендант Государственной пожарной стражи республики Анджей Бартковяк.
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"Если речь идет о так называемых профессиональных убежищах, то мы можем укрыть в них более 300 тысяч людей. Если речь идет о других убежищах, то в них можно укрыть более 1,1 миллиона человек. Если речь о местах временного укрытия, то ими обеспечены более 128% всех людей в Польше - около 47 миллионов человек может укрыться. И это без частных помещений, подвалов", - сказал Бартковяк.
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Он пояснил, что в случае мест временного укрытия "речь идет о подвалах, подземных гаражах, многоуровневых гаражах, костелах, школах – о тех местах, где конструкция соответствует тому, что мы там можем укрыться от атмосферных явлений, ветра, осадков". Под другими местами защиты понимаются негерметичные убежища. "Профессиональные же убежища – герметичные, где мы можем укрыться от более серьезных угроз", - рассказал комендант.
Он отметил, что в убежищах на каждого укрывающегося там человека предусмотрено 1,5 квадратных метра площади.
В свою очередь заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик рассказал, что инвентаризация убежищ в стране по приказу министра Мариуша Каминьского началась в октябре 2022 года, а закончилась в феврале 2023.
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"Физическое участие в инвентаризации приняли более 13 тысяч сотрудников Государственной пожарной стражи - 40% личного состава этого ведомства", - сказал он.
По словам замминистра, уже в четверг будет доступно приложение, где каждый может узнать месторасположение ближайшего к своей локализации укрытия.
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