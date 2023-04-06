https://ria.ru/20230406/polsha-1863497063.html

Полтора метра на человека. Польша обеспечит убежищами 128 процентов граждан

Полтора метра на человека. Польша обеспечит убежищами 128 процентов граждан - РИА Новости, 06.04.2023

Полтора метра на человека. Польша обеспечит убежищами 128 процентов граждан

Польша может обеспечить убежищами 128% своего населения, сообщил журналистам главный комендант Государственной пожарной стражи республики Анджей Бартковяк. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T15:05

2023-04-06T15:05

2023-04-06T15:06

в мире

польша

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ВАРШАВА, 6 апр - РИА Новости. Польша может обеспечить убежищами 128% своего населения, сообщил журналистам главный комендант Государственной пожарной стражи республики Анджей Бартковяк. Он пояснил, что в случае мест временного укрытия "речь идет о подвалах, подземных гаражах, многоуровневых гаражах, костелах, школах – о тех местах, где конструкция соответствует тому, что мы там можем укрыться от атмосферных явлений, ветра, осадков". Под другими местами защиты понимаются негерметичные убежища. "Профессиональные же убежища – герметичные, где мы можем укрыться от более серьезных угроз", - рассказал комендант. Он отметил, что в убежищах на каждого укрывающегося там человека предусмотрено 1,5 квадратных метра площади. В свою очередь заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик рассказал, что инвентаризация убежищ в стране по приказу министра Мариуша Каминьского началась в октябре 2022 года, а закончилась в феврале 2023. "Физическое участие в инвентаризации приняли более 13 тысяч сотрудников Государственной пожарной стражи - 40% личного состава этого ведомства", - сказал он. По словам замминистра, уже в четверг будет доступно приложение, где каждый может узнать месторасположение ближайшего к своей локализации укрытия.

https://ria.ru/20230401/polsha-1862304735.html

https://ria.ru/20230325/ukraina-1860507634.html

https://ria.ru/20230320/polsha-1859164272.html

польша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша