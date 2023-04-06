https://ria.ru/20230406/politika-1863545306.html

"Мы не шантажируем". Лукашенко и Путин рассказали о будущем

"Мы не шантажируем". Лукашенко и Путин рассказали о будущем - РИА Новости, 06.04.2023

"Мы не шантажируем". Лукашенко и Путин рассказали о будущем

Президенты России и Белоруссии провели двухдневные переговоры в Москве. На заседании Высшего государственного совета Союзного государства (СГ) обсудили ход... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T18:46

2023-04-06T18:46

2023-04-06T20:00

александр лукашенко

владимир путин

союзное государство

россия

белоруссия

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Президенты России и Белоруссии провели двухдневные переговоры в Москве. На заседании Высшего государственного совета Союзного государства (СГ) обсудили ход выполнения соглашения о создании СГ и совместную работу по 28 отраслевым программам. Перед этим лидеры встретились наедине. О чем шла речь — в материале РИА Новости.Ядерный вальсНакануне Минск посетил глава СВР Сергей Нарышкин. Он заявил о полном доверии между спецслужбами двух стран. А министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Белоруссия уже получила ракетный комплекс "Искандер-М", способный наносить ядерные удары. Кроме того, некоторые самолеты белорусских ВВС переоборудовали под спецбоеприпасы. Хранилище для боеголовок построят к июлю.Лукашенко воодушевился открывающимися перспективами. "Надо будет — мы с Путиным решим и введем сюда и стратегическое ядерное оружие. И они это должны понимать — мерзавцы, которые там, за границей, сегодня пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы", — подчеркнул он в послании белорусским гражданам.Новость о размещении российского ядерного оружия в Белоруссии взбудоражила Запад. Посол России в республике Борис Грызлов отметил: "Наконец-то обращают внимание, что должен быть определенный паритет. Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы — это Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия и Турция, — то должны предпринимать действия, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства".День первыйРоссия и Белоруссия интегрируются в Союзное государство больше 20 лет. По словам Лукашенко, 28 союзных "дорожных карт" выполнены примерно на 80 процентов. Экономики обеих стран не развалятся под давлением западных санкций, потому что вместе противостоят им, заверил белорусский лидер. Проблемы удастся преодолеть даже в микроэлектронике."Оказывается, и здесь нашли возможности работать: и ракеты летают, и боевая техника передвигается у вас и у нас, — пояснил Лукашенко. — Все пугали голодом и холодом. И что? Сегодня уже в России хлеб некуда девать. Когда такое было? Такой урожай огромный. Точно так же будет и в промышленности".Путин тоже упомянул, что в рамках совместной работы сделано уже очень многое.День второйВ публичной части заседания Высшего госсовета Союзного государства больше выступал Лукашенко. По его словам, он еще накануне провел с Путиным "фундаментальные переговоры", в значительной степени посвященные вопросам безопасности и развития военно-промышленного комплекса. "Если будет надо, мы применим все, что у нас есть, чтобы защитить наши государства и наши народы, — повторил он. — Никого мы не шантажируем, так будет".Однако на заседании размещение в Белоруссии ядерного оружия не обсуждали, уточнил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Зато решили разработать проект единой Концепции безопасности. Это поможет устойчивому экономическому развитию Союзного государства, отметил Путин. В документе будут отражены основополагающие задачи в сфере растущей напряженности и развязанной санкционной и информационной войны.Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что Союзное государство — лидер среди интеграционных проектов на постсоветском пространстве. "Мы свободно перемещаемся, можем работать… В этом плане у нас проблем нет", — заверил он.Не смущают его и западные санкции: иностранные микросхемы нужны только для того, чтобы собирать iPhone, а для покорения космоса они не годятся. В остальных сферах критических трудностей тоже нет.Определенные неприятности доставляет Украина, продолжил главный союзник Москвы. По его словам, белорусско-украинская граница закрыта намертво, но о российско-украинской такого сказать нельзя. Правда, ФСБ и КГБ совместными усилиями эффективно борются с возникающими угрозами.В свою очередь, Путин поблагодарил Лукашенко за готовность включить в гуманитарную повестку Союзного государства оказание помощи учащимся в ДНР и ЛНР. "Если это не гуманитарные вопросы, что тогда вообще можно отнести к ним? Образование, помощь детям, молодым людям — это, наверное, всегда должно быть в фокусе нашего внимания", — сказал Путин.ИтогиОпрошенные РИА Новости эксперты считают, что Союзное государство стало площадкой для сближения двух государств — как экономического, так военного.Политолог Андрей Суздальцев отметил, что каждый раз, как Лукашенко приезжает на встречу с Путиным, он стремится усилить экономические связи с Москвой."Что касается размещения ядерного оружия, то тут тоже обоюдная выгода. Россия укрепит свою безопасность, а Лукашенко будет позиционировать себя как главный гарант российских ракет на его территории. То есть Москва должна будет защищать его", — рассуждает эксперт.Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин подчеркнул, что вопросы экономики и безопасности сегодня — самые главные для обеих сторон. Причем противоречий между ними нет, так как все понимают, что на это не остается времени."Тяжким трудом удалось согласовать 28 "дорожных карт". Страны продолжают сближение, чтобы справиться с западным давлением, но создавать наднациональные органы, судя по всему, не собираются. С другой стороны, нынешних возможностей вполне достаточно для того, чтобы углублять сотрудничество по другим направлениям", — полагает Жарихин.Очевидно, что визит Лукашенко в Россию далеко не последний. При этом контакты будут развиваться не только по линии Союзного государства — Москву и Минск также сближают ЕАЭС и ОДКБ.

россия

белоруссия

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александр лукашенко, владимир путин, союзное государство, россия, белоруссия