https://ria.ru/20230406/pogrebnyak-1863395168.html
К шоу "Новые звезды в Африке" присоединился новый участник
К шоу "Новые звезды в Африке" присоединился новый участник - РИА Новости, 06.04.2023
К шоу "Новые звезды в Африке" присоединился новый участник
К команде игроков телешоу "Новые звезды в Африке" присоединился новый участник. Им стал актер и продюсер Семен Молоканов, известный зрителям по сериалу "Зема",... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:26
2023-04-06T14:26
2023-04-06T14:26
шоубиз
ольга бузова
михаил галустян
юар
тнт (телеканал)
знаменитости
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. К команде игроков телешоу "Новые звезды в Африке" присоединился новый участник. Им стал актер и продюсер Семен Молоканов, известный зрителям по сериалу "Зема", сообщает пресс-служба ТНТ. На телеканале рассказали, что сразу после появления на площадке проекта актер отправился на испытание, связанное с высотой. Его же проходила блогер Мария Погребняк, и очень испугалась. Но ради команды Погребняк удалось взять себя в руки и преодолеть страх."Новые звезды в Африке" – проект, в котором знаменитости проходят испытания на прочность, а также зарабатывать монеты на еду. Ведущие шоу — Ольга Бузова и Михаил Галустян.Новый выпуск проекта выйдет девятого апреля в 19.00.
https://ria.ru/20230331/kravchenko-1861945872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга бузова, михаил галустян, юар, тнт (телеканал), знаменитости
Шоубиз, Ольга Бузова, Михаил Галустян, ЮАР, ТНТ (телеканал), Знаменитости
К шоу "Новые звезды в Африке" присоединился новый участник
К шоу "Новые звезды в Африке" на ТНТ присоединился актер Семен Молоканов
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. К команде игроков телешоу "Новые звезды в Африке" присоединился новый участник. Им стал актер и продюсер Семен Молоканов, известный зрителям по сериалу "Зема", сообщает пресс-служба ТНТ.
На телеканале рассказали, что сразу после появления на площадке проекта актер отправился на испытание, связанное с высотой. Его же проходила блогер Мария Погребняк, и очень испугалась.
«
"Я боюсь высоты, у меня фобия. Это самое страшное, что может быть. Когда самолет попадает в зону турбулентности, у меня ладошки трясутся, начинается истерика", – призналась знаменитость.
Но ради команды Погребняк удалось взять себя в руки и преодолеть страх.
"Новые звезды в Африке" – проект, в котором знаменитости проходят испытания на прочность, а также зарабатывать монеты на еду. Ведущие шоу — Ольга Бузова и Михаил Галустян.
Новый выпуск проекта выйдет девятого апреля в 19.00.
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