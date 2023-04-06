https://ria.ru/20230406/pogrebnyak-1863395168.html

К шоу "Новые звезды в Африке" присоединился новый участник

К шоу "Новые звезды в Африке" присоединился новый участник - РИА Новости, 06.04.2023

К шоу "Новые звезды в Африке" присоединился новый участник

К команде игроков телешоу "Новые звезды в Африке" присоединился новый участник. Им стал актер и продюсер Семен Молоканов, известный зрителям по сериалу "Зема",... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:26

2023-04-06T14:26

2023-04-06T14:26

шоубиз

ольга бузова

михаил галустян

юар

тнт (телеканал)

знаменитости

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. К команде игроков телешоу "Новые звезды в Африке" присоединился новый участник. Им стал актер и продюсер Семен Молоканов, известный зрителям по сериалу "Зема", сообщает пресс-служба ТНТ. На телеканале рассказали, что сразу после появления на площадке проекта актер отправился на испытание, связанное с высотой. Его же проходила блогер Мария Погребняк, и очень испугалась. Но ради команды Погребняк удалось взять себя в руки и преодолеть страх."Новые звезды в Африке" – проект, в котором знаменитости проходят испытания на прочность, а также зарабатывать монеты на еду. Ведущие шоу — Ольга Бузова и Михаил Галустян.Новый выпуск проекта выйдет девятого апреля в 19.00.

https://ria.ru/20230331/kravchenko-1861945872.html

юар

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ольга бузова, михаил галустян, юар, тнт (телеканал), знаменитости