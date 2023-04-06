https://ria.ru/20230406/podzhog-1863419254.html

Суд в Кемерово арестовал подростка, устроившего диверсию на железной дороге

Суд в Кемерово арестовал подростка, устроившего диверсию на железной дороге - РИА Новости, 06.04.2023

Суд в Кемерово арестовал подростка, устроившего диверсию на железной дороге

Заводский районный суд Кемерово арестовал до 1 июня 16-летнего подростка, совершившего поджог релейного шкафа на железнодорожной станции, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T11:49

2023-04-06T11:49

2023-04-06T11:49

происшествия

кемерово

россия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

западно-сибирская транспортная прокуратура

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КЕМЕРОВО, 6 апр – РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово арестовал до 1 июня 16-летнего подростка, совершившего поджог релейного шкафа на железнодорожной станции, сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России. Ранее сообщалось, что подросток поджег релейный шкаф на железнодорожной станции Ишаново в Кемеровской области, за что получил вознаграждение в 5 тысяч рублей. Он был задержан, ему предъявлено обвинение в преступлении по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия), за которое установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. "Шестого апреля 2023 года по ходатайству следователя Заводским районным судом города Кемерово фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 июня 2023 года", – говорится в сообщении. Отмечается, что вину юноша признал. Как уточняет Кемеровская транспортная прокуратура, ход расследования уголовного дела контролируется Западно-Сибирской транспортной прокуратурой.

https://ria.ru/20230329/podzhog-1861550773.html

https://ria.ru/20230403/kriminal-1862608903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), западно-сибирская транспортная прокуратура