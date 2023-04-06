https://ria.ru/20230406/podzhog-1863419254.html
Суд в Кемерово арестовал подростка, устроившего диверсию на железной дороге
Суд в Кемерово арестовал подростка, устроившего диверсию на железной дороге - РИА Новости, 06.04.2023
Суд в Кемерово арестовал подростка, устроившего диверсию на железной дороге
Заводский районный суд Кемерово арестовал до 1 июня 16-летнего подростка, совершившего поджог релейного шкафа на железнодорожной станции, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T11:49
2023-04-06T11:49
2023-04-06T11:49
происшествия
кемерово
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КЕМЕРОВО, 6 апр – РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово арестовал до 1 июня 16-летнего подростка, совершившего поджог релейного шкафа на железнодорожной станции, сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России. Ранее сообщалось, что подросток поджег релейный шкаф на железнодорожной станции Ишаново в Кемеровской области, за что получил вознаграждение в 5 тысяч рублей. Он был задержан, ему предъявлено обвинение в преступлении по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия), за которое установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. "Шестого апреля 2023 года по ходатайству следователя Заводским районным судом города Кемерово фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 июня 2023 года", – говорится в сообщении. Отмечается, что вину юноша признал. Как уточняет Кемеровская транспортная прокуратура, ход расследования уголовного дела контролируется Западно-Сибирской транспортной прокуратурой.
https://ria.ru/20230329/podzhog-1861550773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Кемерово, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Суд в Кемерово арестовал подростка, устроившего диверсию на железной дороге
Суд в Кемерово арестовал 16-летнего подростка, устроившего диверсию на железной дороге