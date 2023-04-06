https://ria.ru/20230406/podlodka-1863377517.html

Подлодка "Алроса" отработала торпедные стрельбы в Черном море

Подлодка "Алроса" отработала торпедные стрельбы в Черном море - РИА Новости, 06.04.2023

Подлодка "Алроса" отработала торпедные стрельбы в Черном море

Модернизированная дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" отработала торпедные стрельбы в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба Черноморского... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T09:04

2023-04-06T09:04

2023-04-06T09:07

безопасность

алроса

черное море

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Модернизированная дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" отработала торпедные стрельбы в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба Черноморского флота."Экипаж дизель-электрической подводной лодки "Алроса" Черноморского флота отрабатывает элементы курсовой задачи Л-3, которая является составной частью программы подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.Учения проходят на одном из морских полигонов в акватории Черного моря. Подводники уже выполнили глубоководное погружение, отработали алгоритмы действий по управлению кораблем и применению вооружения на различных глубинах, а также различные способы всплытия на поверхность."В ходе отработки элементов курсовой задачи экипаж выполнил торпедные стрельбы по подводным и надводным целям", - подчеркнули в пресс-службе и добавили, что на следующем этапе подготовки экипаж проведет постановку минных заграждений, а также отработает действия по уклонению от воздействия противолодочной авиации.Ремонт и модернизация "Алросы" в Севастополе были завершены в мае прошлого года, подводная лодка обрела новые боевые и технические возможности. Модернизация ставит субмарину в один ряд с шестью подлодками, пришедшими на Черноморский флот в последние годы."Алросу", которая до 2013 года длительное время была единственной действующей подлодкой ЧФ, поставили на ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе в 2014 году.

https://ria.ru/20230326/norvegiya-1860686052.html

https://ria.ru/20230319/submariny-1858864854.html

черное море

севастополь

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, алроса, черное море, севастополь