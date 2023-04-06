https://ria.ru/20230406/podlodka-1863377517.html
Подлодка "Алроса" отработала торпедные стрельбы в Черном море
Подлодка "Алроса" отработала торпедные стрельбы в Черном море - РИА Новости, 06.04.2023
Подлодка "Алроса" отработала торпедные стрельбы в Черном море
Модернизированная дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" отработала торпедные стрельбы в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба Черноморского... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T09:04
2023-04-06T09:04
2023-04-06T09:07
безопасность
алроса
черное море
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Модернизированная дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" отработала торпедные стрельбы в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба Черноморского флота."Экипаж дизель-электрической подводной лодки "Алроса" Черноморского флота отрабатывает элементы курсовой задачи Л-3, которая является составной частью программы подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.Учения проходят на одном из морских полигонов в акватории Черного моря. Подводники уже выполнили глубоководное погружение, отработали алгоритмы действий по управлению кораблем и применению вооружения на различных глубинах, а также различные способы всплытия на поверхность."В ходе отработки элементов курсовой задачи экипаж выполнил торпедные стрельбы по подводным и надводным целям", - подчеркнули в пресс-службе и добавили, что на следующем этапе подготовки экипаж проведет постановку минных заграждений, а также отработает действия по уклонению от воздействия противолодочной авиации.Ремонт и модернизация "Алросы" в Севастополе были завершены в мае прошлого года, подводная лодка обрела новые боевые и технические возможности. Модернизация ставит субмарину в один ряд с шестью подлодками, пришедшими на Черноморский флот в последние годы."Алросу", которая до 2013 года длительное время была единственной действующей подлодкой ЧФ, поставили на ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе в 2014 году.
https://ria.ru/20230326/norvegiya-1860686052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, алроса, черное море, севастополь
Безопасность, Алроса, Черное море, Севастополь
Подлодка "Алроса" отработала торпедные стрельбы в Черном море
Подлодка "Алроса" отработала торпедные стрельбы на учениях в Черном море
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Модернизированная дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" отработала торпедные стрельбы в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
"Экипаж дизель-электрической подводной лодки "Алроса" Черноморского флота отрабатывает элементы курсовой задачи Л-3, которая является составной частью программы подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.
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Учения проходят на одном из морских полигонов в акватории Черного моря. Подводники уже выполнили глубоководное погружение, отработали алгоритмы действий по управлению кораблем и применению вооружения на различных глубинах, а также различные способы всплытия на поверхность.
"В ходе отработки элементов курсовой задачи экипаж выполнил торпедные стрельбы по подводным и надводным целям", - подчеркнули в пресс-службе и добавили, что на следующем этапе подготовки экипаж проведет постановку минных заграждений, а также отработает действия по уклонению от воздействия противолодочной авиации.
Ремонт и модернизация "Алросы" в Севастополе
были завершены в мае прошлого года, подводная лодка обрела новые боевые и технические возможности. Модернизация ставит субмарину в один ряд с шестью подлодками, пришедшими на Черноморский флот в последние годы.
"Алросу", которая до 2013 года длительное время была единственной действующей подлодкой ЧФ, поставили на ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе в 2014 году.
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