https://ria.ru/20230406/podchinenie-1863366503.html

В ЕП объяснили нежелание Запада раскрывать правду о "Северных потоках"

В ЕП объяснили нежелание Запада раскрывать правду о "Северных потоках" - РИА Новости, 06.04.2023

В ЕП объяснили нежелание Запада раскрывать правду о "Северных потоках"

Нежелание Запада расследовать теракт на "Северных потоках" говорит о том, что ЕС находится в подчинении США, написал в Twitter депутат Европарламента Мик... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T06:51

2023-04-06T06:51

2023-04-06T10:44

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Нежелание Запада расследовать теракт на "Северных потоках" говорит о том, что ЕС находится в подчинении США, написал в Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес.Он также отметил, что ошибки лидеров Евросоюза негативно сказываются на гражданах стран организации.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.По версии лауреата Пулитцеровской премии, журналиста Сеймура Херша, США при помощи союзников по НАТО устроили диверсию на "Северных потоках": летом прошлого года, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.

https://ria.ru/20230405/rassledovanie-1863234258.html

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