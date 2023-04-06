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В ЕП объяснили нежелание Запада раскрывать правду о "Северных потоках"
В ЕП объяснили нежелание Запада раскрывать правду о "Северных потоках" - РИА Новости, 06.04.2023
В ЕП объяснили нежелание Запада раскрывать правду о "Северных потоках"
Нежелание Запада расследовать теракт на "Северных потоках" говорит о том, что ЕС находится в подчинении США, написал в Twitter депутат Европарламента Мик... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T06:51
2023-04-06T06:51
2023-04-06T10:44
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Нежелание Запада расследовать теракт на "Северных потоках" говорит о том, что ЕС находится в подчинении США, написал в Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес.Он также отметил, что ошибки лидеров Евросоюза негативно сказываются на гражданах стран организации.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.По версии лауреата Пулитцеровской премии, журналиста Сеймура Херша, США при помощи союзников по НАТО устроили диверсию на "Северных потоках": летом прошлого года, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
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В мире, Цены на нефть, Европа, США, Германия, Джо Байден, Европарламент, Северный поток — 2, Евросоюз, Северный поток, Twitter, Сеймур Херш
В ЕП объяснили нежелание Запада раскрывать правду о "Северных потоках"
Депутат ЕП Уоллес: сокрытие правды о "Северных потоках" отражает подчинение ЕС империи США