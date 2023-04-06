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В ЕП объяснили нежелание Запада раскрывать правду о "Северных потоках" - РИА Новости, 06.04.2023
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06:51 06.04.2023 (обновлено: 10:44 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/podchinenie-1863366503.html
В ЕП объяснили нежелание Запада раскрывать правду о "Северных потоках"
В ЕП объяснили нежелание Запада раскрывать правду о "Северных потоках" - РИА Новости, 06.04.2023
В ЕП объяснили нежелание Запада раскрывать правду о "Северных потоках"
Нежелание Запада расследовать теракт на "Северных потоках" говорит о том, что ЕС находится в подчинении США, написал в Twitter депутат Европарламента Мик... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T06:51
2023-04-06T10:44
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Нежелание Запада расследовать теракт на "Северных потоках" говорит о том, что ЕС находится в подчинении США, написал в Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес.Он также отметил, что ошибки лидеров Евросоюза негативно сказываются на гражданах стран организации.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.По версии лауреата Пулитцеровской премии, журналиста Сеймура Херша, США при помощи союзников по НАТО устроили диверсию на "Северных потоках": летом прошлого года, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
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в мире, цены на нефть, европа, сша, германия, джо байден, европарламент, северный поток — 2, евросоюз, северный поток, twitter, сеймур херш
В мире, Цены на нефть, Европа, США, Германия, Джо Байден, Европарламент, Северный поток — 2, Евросоюз, Северный поток, Twitter, Сеймур Херш
В ЕП объяснили нежелание Запада раскрывать правду о "Северных потоках"

Депутат ЕП Уоллес: сокрытие правды о "Северных потоках" отражает подчинение ЕС империи США

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Нежелание Запада расследовать теракт на "Северных потоках" говорит о том, что ЕС находится в подчинении США, написал в Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес.
«

"Неспособность проявить искренний интерес к раскрытию правды о саботаже на "Северных потоках" шокирующе отражается на ЕС и полностью разоблачает наше подчинение империи США, и НАТО, и их прокси-войне на Украине", — заявил политик.

Он также отметил, что ошибки лидеров Евросоюза негативно сказываются на гражданах стран организации.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
По версии лауреата Пулитцеровской премии, журналиста Сеймура Херша, США при помощи союзников по НАТО устроили диверсию на "Северных потоках": летом прошлого года, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Путин напомнил иностранным послам о теракте на "Северных потоках"
Вчера, 15:37
 
В миреЦены на нефтьЕвропаСШАГерманияДжо БайденЕвропарламентСеверный поток — 2ЕвросоюзСеверный потокTwitterСеймур Херш
 
 
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