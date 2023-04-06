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ПРАЙМ стал победителем конкурса "Экономическое возрождение России" - РИА Новости, 06.04.2023
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18:54 06.04.2023
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ПРАЙМ стал победителем конкурса "Экономическое возрождение России"
ПРАЙМ стал победителем конкурса "Экономическое возрождение России" - РИА Новости, 06.04.2023
ПРАЙМ стал победителем конкурса "Экономическое возрождение России"
Сайт агентства экономической информации "ПРАЙМ", входящего в медиагруппу "Россия сегодня", стал победителем Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:54
2023-04-06T18:54
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Сайт агентства экономической информации "ПРАЙМ", входящего в медиагруппу "Россия сегодня", стал победителем Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России" в номинации "Лучшие федеральные средства массовой информации (интернет-ресурсы)".Церемония награждения состоялась в четверг в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В мероприятии приняла участие Наталья Карнова, шеф-редактор интернет-редакции ПРАЙМ: "В этом году у агентства ПРАЙМ юбилей, нам исполняется 30 лет. За эти годы у нас появилось много подписчиков, читателей и партнеров. Мы стали ведущим поставщиком деловой информации. И мне лично, и всей команде агентства важно признание наших заслуг, нашего профессионализма. Это, бесспорно, успех, который мы намерены развивать"."ПРАЙМ не первый год входит в лидеры среди финансовых СМИ, и сайт агентства является нашим лицом в интернет-пространстве. Миллионы пользователей ежемесячно узнают последние новости экономики именно от нас. Наша ключевая задача – помогать аудитории 1PRIME.RU развивать свой бизнес и быть в курсе событий в режиме реального времени. Победа в номинации "Лучшие федеральные средства массовой информации (интернет-ресурсы)" для нас маркер, означающий, что мы на правильном пути, и это стимул к развитию. Отдельно поздравляю с победой коллектив интернет-редакции, журналистов и корреспондентов и говорю им большое спасибо за профессионализм и отличную работу. Я очень рад, что члены жюри отметили наши успехи и заслуги", – прокомментировал участие в конкурсе Алексей Мелешко, директор АЭИ "ПРАЙМ".Конкурс "Экономическое возрождение России" ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Союзом журналистов России с 1993 года.
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96
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миа "россия сегодня", новости агентства, россия, прайм
МИА "Россия сегодня", Новости агентства, Россия, Прайм

ПРАЙМ стал победителем конкурса "Экономическое возрождение России"

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПРАЙМ стал победителем конкурса "Экономическое возрождение России"
ПРАЙМ стал победителем конкурса Экономическое возрождение России - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ПРАЙМ стал победителем конкурса "Экономическое возрождение России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Сайт агентства экономической информации "ПРАЙМ", входящего в медиагруппу "Россия сегодня", стал победителем Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России" в номинации "Лучшие федеральные средства массовой информации (интернет-ресурсы)".
Церемония награждения состоялась в четверг в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В мероприятии приняла участие Наталья Карнова, шеф-редактор интернет-редакции ПРАЙМ: "В этом году у агентства ПРАЙМ юбилей, нам исполняется 30 лет. За эти годы у нас появилось много подписчиков, читателей и партнеров. Мы стали ведущим поставщиком деловой информации. И мне лично, и всей команде агентства важно признание наших заслуг, нашего профессионализма. Это, бесспорно, успех, который мы намерены развивать".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПРАЙМ стал победителем конкурса "Экономическое возрождение России"
ПРАЙМ стал победителем конкурса Экономическое возрождение России - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ПРАЙМ стал победителем конкурса "Экономическое возрождение России"
"ПРАЙМ не первый год входит в лидеры среди финансовых СМИ, и сайт агентства является нашим лицом в интернет-пространстве. Миллионы пользователей ежемесячно узнают последние новости экономики именно от нас. Наша ключевая задача – помогать аудитории 1PRIME.RU развивать свой бизнес и быть в курсе событий в режиме реального времени. Победа в номинации "Лучшие федеральные средства массовой информации (интернет-ресурсы)" для нас маркер, означающий, что мы на правильном пути, и это стимул к развитию. Отдельно поздравляю с победой коллектив интернет-редакции, журналистов и корреспондентов и говорю им большое спасибо за профессионализм и отличную работу. Я очень рад, что члены жюри отметили наши успехи и заслуги", – прокомментировал участие в конкурсе Алексей Мелешко, директор АЭИ "ПРАЙМ".
Конкурс "Экономическое возрождение России" ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Союзом журналистов России с 1993 года.
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