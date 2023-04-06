https://ria.ru/20230406/peregovory-1863383910.html
Источник в Москве ответил на слова офиса Зеленского о переговорах по Крыму
Источник в Москве ответил на слова офиса Зеленского о переговорах по Крыму - РИА Новости, 06.04.2023
Источник в Москве ответил на слова офиса Зеленского о переговорах по Крыму
Утверждения офиса Владимира Зеленского о готовности Киева к переговорам с Россией, если украинские войска дойдут до Крыма, несерьезные и оторванные от... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T09:39
2023-04-06T09:39
2023-04-06T09:49
республика крым
владимир зеленский
россия
москва
киев
андрей сибига
в мире
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Утверждения офиса Владимира Зеленского о готовности Киева к переговорам с Россией, если украинские войска дойдут до Крыма, несерьезные и оторванные от реальности: никаких переговоров по Крыму и другим субъектам РФ быть не может, сообщил РИА Новости источник в Москве.Ранее замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к дипломатическим переговорам с Россией по Крыму, если киевские войска дойдут до его границ. Он добавил, что Украина не исключает и военный путь взятия Крыма под свой контроль."Это несерьезное и оторванное от реальности заявление", - заявил источник агентства."Никаких переговоров по Крыму и другим субъектам РФ быть не может. Территориальная целостность России не обсуждается", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20230326/peregovory-1860782422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, владимир зеленский, россия, москва, киев, андрей сибига, в мире
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Источник в Москве ответил на слова офиса Зеленского о переговорах по Крыму
Источник в Москве назвал утверждения офиса Зеленского о переговорах по Крыму несерьезными