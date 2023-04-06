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Источник в Москве ответил на слова офиса Зеленского о переговорах по Крыму - РИА Новости, 06.04.2023
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09:39 06.04.2023 (обновлено: 09:49 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/peregovory-1863383910.html
Источник в Москве ответил на слова офиса Зеленского о переговорах по Крыму
Источник в Москве ответил на слова офиса Зеленского о переговорах по Крыму - РИА Новости, 06.04.2023
Источник в Москве ответил на слова офиса Зеленского о переговорах по Крыму
Утверждения офиса Владимира Зеленского о готовности Киева к переговорам с Россией, если украинские войска дойдут до Крыма, несерьезные и оторванные от... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T09:39
2023-04-06T09:49
республика крым
владимир зеленский
россия
москва
киев
андрей сибига
в мире
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Утверждения офиса Владимира Зеленского о готовности Киева к переговорам с Россией, если украинские войска дойдут до Крыма, несерьезные и оторванные от реальности: никаких переговоров по Крыму и другим субъектам РФ быть не может, сообщил РИА Новости источник в Москве.Ранее замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к дипломатическим переговорам с Россией по Крыму, если киевские войска дойдут до его границ. Он добавил, что Украина не исключает и военный путь взятия Крыма под свой контроль."Это несерьезное и оторванное от реальности заявление", - заявил источник агентства."Никаких переговоров по Крыму и другим субъектам РФ быть не может. Территориальная целостность России не обсуждается", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20230326/peregovory-1860782422.html
республика крым
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республика крым, владимир зеленский, россия, москва, киев, андрей сибига, в мире
Республика Крым, Владимир Зеленский, Россия, Москва, Киев, Андрей Сибига, В мире
Источник в Москве ответил на слова офиса Зеленского о переговорах по Крыму

Источник в Москве назвал утверждения офиса Зеленского о переговорах по Крыму несерьезными

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Утверждения офиса Владимира Зеленского о готовности Киева к переговорам с Россией, если украинские войска дойдут до Крыма, несерьезные и оторванные от реальности: никаких переговоров по Крыму и другим субъектам РФ быть не может, сообщил РИА Новости источник в Москве.
Ранее замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к дипломатическим переговорам с Россией по Крыму, если киевские войска дойдут до его границ. Он добавил, что Украина не исключает и военный путь взятия Крыма под свой контроль.
"Это несерьезное и оторванное от реальности заявление", - заявил источник агентства.
"Никаких переговоров по Крыму и другим субъектам РФ быть не может. Территориальная целостность России не обсуждается", - добавил собеседник.
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Республика КрымВладимир ЗеленскийРоссияМоскваКиевАндрей СибигаВ мире
 
 
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