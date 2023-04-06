https://ria.ru/20230406/peregovory-1863383910.html

Источник в Москве ответил на слова офиса Зеленского о переговорах по Крыму

Источник в Москве ответил на слова офиса Зеленского о переговорах по Крыму - РИА Новости, 06.04.2023

Источник в Москве ответил на слова офиса Зеленского о переговорах по Крыму

Утверждения офиса Владимира Зеленского о готовности Киева к переговорам с Россией, если украинские войска дойдут до Крыма, несерьезные и оторванные от... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T09:39

2023-04-06T09:39

2023-04-06T09:49

республика крым

владимир зеленский

россия

москва

киев

андрей сибига

в мире

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Утверждения офиса Владимира Зеленского о готовности Киева к переговорам с Россией, если украинские войска дойдут до Крыма, несерьезные и оторванные от реальности: никаких переговоров по Крыму и другим субъектам РФ быть не может, сообщил РИА Новости источник в Москве.Ранее замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к дипломатическим переговорам с Россией по Крыму, если киевские войска дойдут до его границ. Он добавил, что Украина не исключает и военный путь взятия Крыма под свой контроль."Это несерьезное и оторванное от реальности заявление", - заявил источник агентства."Никаких переговоров по Крыму и другим субъектам РФ быть не может. Территориальная целостность России не обсуждается", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20230326/peregovory-1860782422.html

республика крым

россия

москва

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика крым, владимир зеленский, россия, москва, киев, андрей сибига, в мире