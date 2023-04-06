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Во Владивостоке нашли пенсионерку, пропавшую в лесу пять дней назад - РИА Новости, 06.04.2023
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06:57 06.04.2023 (обновлено: 10:03 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/pensionerka-1863366675.html
Во Владивостоке нашли пенсионерку, пропавшую в лесу пять дней назад
Во Владивостоке нашли пенсионерку, пропавшую в лесу пять дней назад - РИА Новости, 06.04.2023
Во Владивостоке нашли пенсионерку, пропавшую в лесу пять дней назад
Волонтеры и родные спустя почти пять суток нашли в лесу 71-летнюю пенсионерку, пропавшую во Владивостоке, ее госпитализировали, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T06:57
2023-04-06T10:03
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владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости. Волонтеры и родные спустя почти пять суток нашли в лесу 71-летнюю пенсионерку, пропавшую во Владивостоке, ее госпитализировали, рассказал РИА Новости представитель поисковой организации "ПримПоиск". Женщина ушла из дома в частном секторе Владивостока вечером 1 апреля. "ПримПоиск" сообщал, что она могла заблудиться. "Она была дезориентирована, заблудилась. Все эти дни она провела в лесу. Когда ее нашли, она была в сознании. Сейчас в больнице, состояние удовлетворительное, врачи ее лечат", — отметил собеседник агентства. По его словам, бабушка не сумела сказать, ела ли она что-либо все эти дни. Собеседник также уточнил, что найти женщину получилось в том числе с помощью видеокамер наблюдения на улицах. Волонтеры и родные потерявшейся несколько дней проверяли возможные маршруты женщины. К концу дня 5 апреля добровольцы с помощью видеокамер местных жителей выяснили, что бабушка вечером 1 апреля ушла в лес. Ночью 6 апреля женщину нашли там живой.
https://ria.ru/20230404/sochi-1862874514.html
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происшествия, владивосток
Хорошие новости, Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке нашли пенсионерку, пропавшую в лесу пять дней назад

"ПримПоиск": во Владивостоке пропавшую в лесу пенсионерку спустя пять суток нашли живой

© ПримПоискЭвакуация пенсионерки, пропавшей во Владивостоке. Кадр видео
Эвакуация пенсионерки, пропавшей во Владивостоке. Кадр видео
© ПримПоиск
Эвакуация пенсионерки, пропавшей во Владивостоке. Кадр видео
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости. Волонтеры и родные спустя почти пять суток нашли в лесу 71-летнюю пенсионерку, пропавшую во Владивостоке, ее госпитализировали, рассказал РИА Новости представитель поисковой организации "ПримПоиск".
Женщина ушла из дома в частном секторе Владивостока вечером 1 апреля. "ПримПоиск" сообщал, что она могла заблудиться.
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"Она была дезориентирована, заблудилась. Все эти дни она провела в лесу. Когда ее нашли, она была в сознании. Сейчас в больнице, состояние удовлетворительное, врачи ее лечат", — отметил собеседник агентства.
По его словам, бабушка не сумела сказать, ела ли она что-либо все эти дни.
Собеседник также уточнил, что найти женщину получилось в том числе с помощью видеокамер наблюдения на улицах. Волонтеры и родные потерявшейся несколько дней проверяли возможные маршруты женщины. К концу дня 5 апреля добровольцы с помощью видеокамер местных жителей выяснили, что бабушка вечером 1 апреля ушла в лес. Ночью 6 апреля женщину нашли там живой.
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