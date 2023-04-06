https://ria.ru/20230406/padenie-1863495426.html

В Кемерово кирпичи упали с фасада дома рядом с детьми

В Кемерово кирпичи упали с фасада дома рядом с детьми - РИА Новости, 06.04.2023

В Кемерово кирпичи упали с фасада дома рядом с детьми

Несколько кирпичей упали с фасада многоквартирного дома в Кемерово, рядом находились дети, которые успели отбежать на безопасное расстояние, сообщила... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:58

2023-04-06T14:58

2023-04-06T14:58

происшествия

жилье

россия

кемерово

кировский район

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КЕМЕРОВО, 6 апр – РИА Новости. Несколько кирпичей упали с фасада многоквартирного дома в Кемерово, рядом находились дети, которые успели отбежать на безопасное расстояние, сообщила пресс-служба СУСК РФ по области. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как, предположительно, со стены дома в Кировском районе Кемерово падают несколько кирпичей и убегают дети. По данным следственного управления, "падение кирпичной массы" произошло 5 апреля из-за ненадлежащего содержания многоквартирного дома. "В момент случившегося у здания находилось двое малолетних детей, успевших отбежать от дома, в связи с чем в результате произошедшего они не пострадали. По данному факту по поручению руководителя следственного управления Следственного комитета… по Кемеровской области… Александра Безукладникова в следственном отделе по Кировскому району Кемерово организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – говорится в сообщении. Следствию предстоит установить организацию, оказывающую услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома, а также соответствуют ли оказываемые услуги требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

https://ria.ru/20230404/stena-1862942787.html

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происшествия, жилье, россия, кемерово, кировский район