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Лукашенко согласился с Макроном в вопросе размещения ядерного оружия - РИА Новости, 06.04.2023
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14:51 06.04.2023 (обновлено: 15:56 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/oruzhie-1863493397.html
Лукашенко согласился с Макроном в вопросе размещения ядерного оружия
Лукашенко согласился с Макроном в вопросе размещения ядерного оружия - РИА Новости, 06.04.2023
Лукашенко согласился с Макроном в вопросе размещения ядерного оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что согласен с президентом Франции Эммануэлем Макроном в вопросе ядерного оружия: США должны выводить его из... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:51
2023-04-06T15:56
в мире
белоруссия
эммануэль макрон
александр лукашенко
франция
ядерное оружие
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что согласен с президентом Франции Эммануэлем Макроном в вопросе ядерного оружия: США должны выводить его из тех стран, где они его разместили, а пока это не сделано, Минск и Москва поступают, как Вашингтон.На пресс-конференции в Пекине Макрон заявил, что решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии "несопоставимо" с ее обязательствами в рамках международного права. По его словам, ни одна страна "ни при каких условиях" не может размещать ядерное оружие на чужой территории.США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО – Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции."Я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение некоторого времени буквально свезти в одну кучу и в уничтожить. Вот и всё. А болтать языком - типа как этот наш товарищ умеет делать - все специалисты. Хорошо, давайте это делать. Соберем всё в кучу и уничтожим. Это самый лучший вариант. А пока мы делаем так, как делают они", - добавил белорусский президент.Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Президент РФ уточнил, что Москва не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие. По его словам, Лукашенко задался вопросом, почему американцы размещают подобные объекты на территории своих союзников. В результате стороны договорились, что "при необходимости сделают то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия".
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862241753.html
https://ria.ru/20230403/ssha-1862675636.html
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в мире, белоруссия, эммануэль макрон, александр лукашенко, франция, ядерное оружие
В мире, Белоруссия, Эммануэль Макрон, Александр Лукашенко, Франция, Ядерное оружие
Лукашенко согласился с Макроном в вопросе размещения ядерного оружия

Лукашенко: американцы должны вывести ядерное оружие из тех стран, где его разместили

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что согласен с президентом Франции Эммануэлем Макроном в вопросе ядерного оружия: США должны выводить его из тех стран, где они его разместили, а пока это не сделано, Минск и Москва поступают, как Вашингтон.
На пресс-конференции в Пекине Макрон заявил, что решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии "несопоставимо" с ее обязательствами в рамках международного права. По его словам, ни одна страна "ни при каких условиях" не может размещать ядерное оружие на чужой территории.
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
России не нужно размещать ядерное оружие рядом с США, заявил Лукашенко
31 марта, 17:41
«
"Я с ним согласен. Поэтому надо выводить все ядерное оружие американцам из пяти или шести стран, где они размещены. И точка", - заявил Лукашенко, кадры опубликованы в телеграм-канале "Зарубин".
США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТОБельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
"Я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение некоторого времени буквально свезти в одну кучу и в уничтожить. Вот и всё. А болтать языком - типа как этот наш товарищ умеет делать - все специалисты. Хорошо, давайте это делать. Соберем всё в кучу и уничтожим. Это самый лучший вариант. А пока мы делаем так, как делают они", - добавил белорусский президент.
Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Президент РФ уточнил, что Москва не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие. По его словам, Лукашенко задался вопросом, почему американцы размещают подобные объекты на территории своих союзников. В результате стороны договорились, что "при необходимости сделают то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия".
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
В США призвали не совершать ошибку и прислушаться к предупреждениям России
3 апреля, 15:37
 
В миреБелоруссияЭммануэль МакронАлександр ЛукашенкоФранцияЯдерное оружие
 
 
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