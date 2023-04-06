https://ria.ru/20230406/oruzhie-1863493397.html

Лукашенко согласился с Макроном в вопросе размещения ядерного оружия

Лукашенко согласился с Макроном в вопросе размещения ядерного оружия - РИА Новости, 06.04.2023

Лукашенко согласился с Макроном в вопросе размещения ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что согласен с президентом Франции Эммануэлем Макроном в вопросе ядерного оружия: США должны выводить его из... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:51

2023-04-06T14:51

2023-04-06T15:56

в мире

белоруссия

эммануэль макрон

александр лукашенко

франция

ядерное оружие

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что согласен с президентом Франции Эммануэлем Макроном в вопросе ядерного оружия: США должны выводить его из тех стран, где они его разместили, а пока это не сделано, Минск и Москва поступают, как Вашингтон.На пресс-конференции в Пекине Макрон заявил, что решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии "несопоставимо" с ее обязательствами в рамках международного права. По его словам, ни одна страна "ни при каких условиях" не может размещать ядерное оружие на чужой территории.США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО – Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции."Я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение некоторого времени буквально свезти в одну кучу и в уничтожить. Вот и всё. А болтать языком - типа как этот наш товарищ умеет делать - все специалисты. Хорошо, давайте это делать. Соберем всё в кучу и уничтожим. Это самый лучший вариант. А пока мы делаем так, как делают они", - добавил белорусский президент.Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Президент РФ уточнил, что Москва не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие. По его словам, Лукашенко задался вопросом, почему американцы размещают подобные объекты на территории своих союзников. В результате стороны договорились, что "при необходимости сделают то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия".

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862241753.html

https://ria.ru/20230403/ssha-1862675636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, эммануэль макрон, александр лукашенко, франция, ядерное оружие