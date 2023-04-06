https://ria.ru/20230406/operatsii-1863542221.html

В ООН осудили израильские операции против палестинцев в мечети Аль-Акса

В ООН осудили израильские операции против палестинцев в мечети Аль-Акса - РИА Новости, 06.04.2023

В ООН осудили израильские операции против палестинцев в мечети Аль-Акса

Спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированной палестинской территории Франческа Албанезе осудила операции, начатые в среду... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:25

2023-04-06T17:25

2023-04-06T17:25

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израиль

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ЖЕНЕВА, 6 апр - РИА Новости. Спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированной палестинской территории Франческа Албанезе осудила операции, начатые в среду израильскими силами безопасности в иерусалимской мечети Аль-Акса против палестинских верующих, говорится в опубликованном заявлении на сайте ООН. "Когда палестинские мусульмане собрались на молитву в Рамадан, осуществляя свое право на вход в мечеть Аль-Акса, израильские власти применили против них вопиюще чрезмерную и неоправданную силу", - приводятся в документе слова спецдокладчика. Альбанезе уточнила, что, согласно сообщениям, по меньшей мере 31 палестинец были ранены внутри комплекса и непосредственно за его пределами, в то время как медикам "не позволили оказать медицинскую помощь раненым". "Хорошо известное желание израильских поселенцев либо разрушить мечеть, либо насильственно превратить весь комплекс или его часть в синагогу, как это произошло с мечетью Ибрагими в Хевроне, является источником глубокой тревоги среди палестинцев", - отмечает спецдокладчик. Эксперт ООН призвала международное сообщество активизировать усилия по "привлечению оккупирующей державы к ответственности за ее неприемлемое поведение на оккупированной территории", прежде чем ситуация еще больше выйдет из-под контроля. "Неспособность это сделать подпитывает и увековечивает культуру несправедливости и безнаказанности", - считает Альбанезе. Ранее палестинское руководство обвинило власти Израиля в создании атмосферы эскалации и в нестабильности в Иерусалиме на фоне продолжения столкновений палестинцев с израильской полицией на Храмовой горе. Ожесточенные столкновения на Храмовой горе идут вторую ночь, верующие забаррикадировались в мечети Аль-Акса, а силы полиции пытались их эвакуировать. Во вторник десятки мусульман тоже забаррикадировались в мечети на Храмовой горе - в попытке остаться там на всю ночь в нарушение соглашения с израильскими властями, это привело к столкновениям с правоохранителями.

https://ria.ru/20230405/vostok-1863319215.html

https://ria.ru/20230311/amerika-1857126194.html

хеврона

израиль

иерусалим

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