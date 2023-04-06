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Армия Израиля сообщила о минометном обстреле со стороны ливанской границы - РИА Новости, 06.04.2023
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20:16 06.04.2023 (обновлено: 22:58 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/obstrel-1863598921.html
Армия Израиля сообщила о минометном обстреле со стороны ливанской границы
Армия Израиля сообщила о минометном обстреле со стороны ливанской границы - РИА Новости, 06.04.2023
Армия Израиля сообщила о минометном обстреле со стороны ливанской границы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о минометном обстреле города Метула на севере государства со стороны Ливана. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T20:16
2023-04-06T22:58
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ливан
армия обороны израиля
иерусалим
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о минометном обстреле города Метула на севере государства со стороны Ливана.Сегодня стороны обменялись ракетными ударами. Израильская армия открыла огонь по окрестностям города Тир на юге Ливана, передавал телеканал Al-Mayadeen. Депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил, что Израиль запустил более 90 ракет.Израильские СМИ, в свою очередь, сообщили о ракетах, выпущенных с территории Ливана. Утверждается, что целью были приграничные поселения северной и западной Галилеи. Это подтвердила и Армия обороны Израиля. По ее данным, всего было 34 ракеты, 25 из них перехватила система ПРО "Железный купол". Хашем предположил, что ракеты по Израилю запустили из палестинских лагерей как ответ на события в Иерусалиме.На Храмовой горе, вторую ночь идут ожесточенные столкновения. В ночь на 5 апреля десятки мусульман забаррикадировались в мечети Аль-Акса, а полиция пыталась их выдворить. Начались беспорядки, палестинцы бросали в силовиков камни и поджигали петарды, двое полицейских получили ранения. В результате около 350 человек задержали и вывели с территории мечети.
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в мире, израиль, ливан, армия обороны израиля, иерусалим
В мире, Израиль, Ливан, Армия обороны Израиля, Иерусалим
Армия Израиля сообщила о минометном обстреле со стороны ливанской границы

Армия Израиля заявила о минометном обстреле со стороны границы Ливана в направлении Метулы

© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военнослужащие. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о минометном обстреле города Метула на севере государства со стороны Ливана.
«

"Было получено сообщение о минометных обстрелах района возле Метулы со стороны голубой линии (границы, разделяющей Ливан и Израиль. — Прим. ред.), после обысков в этом районе были обнаружены остатки боеприпасов", — говорится в публикации.

Сегодня стороны обменялись ракетными ударами. Израильская армия открыла огонь по окрестностям города Тир на юге Ливана, передавал телеканал Al-Mayadeen. Депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил, что Израиль запустил более 90 ракет.
Израильские СМИ, в свою очередь, сообщили о ракетах, выпущенных с территории Ливана. Утверждается, что целью были приграничные поселения северной и западной Галилеи. Это подтвердила и Армия обороны Израиля. По ее данным, всего было 34 ракеты, 25 из них перехватила система ПРО "Железный купол".
Хашем предположил, что ракеты по Израилю запустили из палестинских лагерей как ответ на события в Иерусалиме.
На Храмовой горе, вторую ночь идут ожесточенные столкновения. В ночь на 5 апреля десятки мусульман забаррикадировались в мечети Аль-Акса, а полиция пыталась их выдворить. Начались беспорядки, палестинцы бросали в силовиков камни и поджигали петарды, двое полицейских получили ранения. В результате около 350 человек задержали и вывели с территории мечети.
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