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Армия Израиля заявила, что обстрел из Ливана вели группировки ХАМАС
Армия Израиля заявила, что обстрел из Ливана вели группировки ХАМАС - РИА Новости, 06.04.2023
Армия Израиля заявила, что обстрел из Ливана вели группировки ХАМАС
Израильская армия на своем сайте заявила, что обстрел Израиля с территории Ливана вели группировки палестинского радикального движения ХАМАС, также изучается... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T19:50
2023-04-06T19:50
2023-04-06T19:50
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Израильская армия на своем сайте заявила, что обстрел Израиля с территории Ливана вели группировки палестинского радикального движения ХАМАС, также изучается причастность Ирана. "Произошло событие, у которого много аспектов, но совершено это одной организацией - палестинские группировки ХАМАС стреляли из Ливана, мы выясняем причастность Ирана. На Государстве Ливан лежит ответственность, когда с его территории ведется огонь", - заявил пресс-секретарь израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари, слова которого приводит журналист радиостанции Галей ЦАХАЛ (радио армии обороны Израиля). Ранее в четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела. Согласно заявлению пресс-службы армии Израиля (ЦАХАЛ), 34 ракеты были выпущены с территории Ливана по израильской территории, из которых 25 ракет были перехвачены системой воздушной обороны. Очевидцы сообщили РИА Новости, что израильские самолеты совершают полеты над южными районами Ливана после обстрела населенного пункта под Тиром. Депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил агентству, что ракеты по территории Израиля из Ливана, вероятнее всего, были запущены из палестинских лагерей.
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в мире, ливан, израиль
Армия Израиля заявила, что обстрел из Ливана вели группировки ХАМАС
Армия Израиля заявила, что обстрел страны с территории Ливана вели группировки ХАМАС
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости.
Израильская армия на своем сайте
заявила, что обстрел Израиля с территории Ливана вели группировки палестинского радикального движения ХАМАС, также изучается причастность Ирана.
"Произошло событие, у которого много аспектов, но совершено это одной организацией - палестинские группировки ХАМАС стреляли из Ливана, мы выясняем причастность Ирана. На Государстве Ливан лежит ответственность, когда с его территории ведется огонь", - заявил пресс-секретарь израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари, слова которого приводит журналист радиостанции Галей ЦАХАЛ (радио армии обороны Израиля).
Ранее в четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела. Согласно заявлению пресс-службы армии Израиля (ЦАХАЛ), 34 ракеты были выпущены с территории Ливана по израильской территории, из которых 25 ракет были перехвачены системой воздушной обороны.
Очевидцы сообщили РИА Новости, что израильские самолеты совершают полеты над южными районами Ливана после обстрела населенного пункта под Тиром. Депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил агентству, что ракеты по территории Израиля из Ливана, вероятнее всего, были запущены из палестинских лагерей.
Армия Ливана заявила, что нашла ракеты и установки на юге страны